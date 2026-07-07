نائب الملك يزور ضريح الملك طلال بن عبدالله

الوكيل الإخباري- زار نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، ضريح المغفور له بإذن الله، جلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراه، بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لرحيله، التي تصادف اليوم الثلاثاء، وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة، ووضع إكليلا من الزهور على الضريح.

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