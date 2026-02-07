نائب الملك يعزي برئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات

04:11 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763538 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قدّم نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم السبت، واجب العزاء برئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات. اضافة اعلان





ونقل سموه، خلال زيارته بيت العزاء في عمّان، تعازي ومواساة جلالة الملك لأسرة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.





تم نسخ الرابط





