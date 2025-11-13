نائب الملك يعزي بوفاة والدة السفير الأردني في لندن

ونقل سموه، خلال زيارته بيت العزاء في العاصمة عمان، تعازي ومواساة جلالة الملك لأسرة الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
