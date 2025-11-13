نائب الملك يعزي بوفاة والدة السفير الأردني في لندن

الوكيل الإخباري- قدم نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الخميس، واجب العزاء بوفاة الحاجة علياء الخطيب، والدة السفير الأردني في لندن منار الدباس.

