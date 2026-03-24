الثلاثاء 2026-03-24 01:39 م

نائب رئيس جامعة اليرموك: الجامعات الرسمية لا تستطيع تعيين رئيسها ولا سلطة لها بتحديد القبولات

جانب من الاجتماع
 
الثلاثاء، 24-03-2026 11:42 ص
الوكيل الإخباري-  أكد نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الإدارية الدكتور أنيس الخصاونة أن الجامعات الرسمية لا تستطيع تعيين رئيسها ولا تستطيع مجالس الأمناء فيها تعيين الرئيس.


وقال الخصاونة خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إن الجامعات ليس لديها سلطة بتحديد القبولات وأعداد الطلبة للقبول للدراسة في الجامعة.

وأضاف أن القبولات تعد من أهم الأمور التي تهم الجامعات ولا يجوز مقارنة جامعة في شمال المملكة بجامعة أخرى في جنوب الأردن لاختلاف أعداد الطلاب فيها.

وأشار الخصاونة إلى أنه يجب إعادة النظر بوجود أكاديميين في تشكيل مجلس التربية والتعليم في ظل وجود نحو 30 جامعة وكلية مجتمع.

وبيّن أنه يجب إلغاء رئاسة المجلس برئيس الوزراء وحصرها بوزير التربية والتعليم وذلك لطبيعة العمل بالمجلس.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة تحذير صحي هام لكل من يشرب القهوة فور الاستيقاظ

أخبار محلية مقترح لإلزامية مرحلة رياض الأطفال وتوفيرها مجانا بالمدارس الحكومية

الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب ويضمن أمن الدول العربية

أخبار محلية الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب ويضمن أمن الدول العربية

الصفدي وعبد العاطي يبحثان خفض التصعيد وتعزيز الحلول الدبلوماسية

أخبار محلية الصفدي وعبد العاطي يبحثان خفض التصعيد وتعزيز الحلول الدبلوماسية

توفي الممثل الأميركي نيكولاس بريندون عن عمر ناهز 54 عامًا، في خبر صادم لمحبي مسلسل "buffy the vampire slayer"، الذي اشتهر من خلاله بدور "زاندر هاريس". وأكدت عائلته في بيان رسمي أن الوفاة حدثت أثناء

فن ومشاهير وفاة ممثل شهير - صورة

وزير الطاقة الإيراني: إيران الأقل تأثرًا بأي هجمات على منشآت الطاقة

عربي ودولي وزير الطاقة الإيراني: إيران الأقل تأثرًا بأي هجمات على منشآت الطاقة

البنك الدولي: 47 ألف مزارع استفادوا من برنامج "أرضي" في الأردن

اقتصاد محلي البنك الدولي: 47 ألف مزارع استفادوا من برنامج "أرضي" في الأردن

أخبار محلية قبيلات تعلق على زيادة عدد أيام الدراسة في المدارس



 






الأكثر مشاهدة