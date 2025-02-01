نائب رئيس مجلس النواب: الأردن لن يكون مسرحا لأي سيناريوهات ترحيل لسكان غزة

09:25 م

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الوكيل الإخباري- قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة، إن الأردن لن يكون مسرحا، لأي سيناريوهات مطروحة لترحيل قسري لسكان غزة. اضافة اعلان





وأكد خلال رعايته احتفال هيئة قدامى الرياضيين في اربد بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الثالث والستين، أنه لا مساومة على ثوابت الأردن ومصالحه وحقوق الشعب الفلسطيني.



كما أكد الخصاونة أن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين، وأن الأردنيين ملتفون حول جلالة الملك، في جهوده المستمرة والثابتة في الدفاع عن مصالح الأردن وفلسطين والأمتين العربية والإسلامية، ارتكازا على الإرث الذي يحمله جلالته كوارث للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، وعلى مبادئ الثورة العربية الكبرى القائمة على دعم قضايا الأمة.



وقال إن الأردن قادر بحكمة جلالته والتفاف الأردنيين وانتمائهم وولائهم على تجاوز التحديات ومقاومة الضغوطات التي لن تجد طريقها الى الأردن مهما بلغت من غطرسة.



ونوه الخصاونة إلى الإنجازات التي حققها الأردن بعهد جلالته، والتي تغطي أرجاء الوطن وتشمل كل القطاعات والمجالات، مشيرا إلى النظرة الاستشرافية والحكيمة لجلالته التي جنبت الأردن العديد من التحديات والصعاب، وجعلته أكثر إيمانا بقدرته بالتحول نحو الاعتماد على الذات.



ولفت إلى أن احترام العالم لجلالته وحضوره القوي لدى عواصم العالم ودوائر صنع القرار العالمي، مكنته من التكيف والاستدارة في مواجهة الضغوطات والتحديات فهو بعزيمة أبنائه والتفافهم حول الراية الهاشمية والأجهزة العسكرية والأمنية ومؤسسات الوطن وتمتين جبهته الداخلية، قادر على التعاطي مع الظروف الطارئة والمحتملة.



وأشاد الخصاونة باهتمام جلالته بالشباب والرياضة وحرصه على تنفيذ المشاريع الممكنة لهم على مختلف الصعد، تعزيزا لقدراتهم التنافسية في المحافل العربية والقارية والدولية.



ورفع باسم الحضور أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالته بعيد ميلاده الميمون، داعيا الله أن يحفظه ويديمه ذخرا وسندا للوطن والأمة وأن يحفظ سمو الأمير الحسين، ولي العهد، والأردن شعبا وأرضا.



وقال نائب رئيس هيئة قدامى اللاعبين الدكتور جهاد الحجي، إن الأردن كوارث لرسالة الثورة العربية الكبرى، الأكثر حرصا على القيام بواجبه تجاه الأمة وأن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وعزيمة الأردنيين ووقوفهم خلف جلالته والأجهزة العسكرية والأمنية، سيبقون ثابتين كما هم على الحق والمواقف المشرفة بضمير شعب لا يساوم على حقوقه وحقوق الشعب الفلسطيني، ولن يمرر أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن.