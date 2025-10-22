الأربعاء 2025-10-22 01:26 م
 

نائب عام عمَّان يحظر النَّشر في أحداث مشاجرة الجامعة الأردنية

الأربعاء، 22-10-2025 11:41 ص

الوكيل الإخباري-   قرَّر نائب عام عمَّان الدكتور حسن العبداللات حظر النَّشر في قضية المشاجرة التي وقعت في الجامعة الأردنية؛ حفاظًا على مصلحة التحقيق وسرية الإجراءات وحسن سير العدالة.

وقال العبداللات، اليوم الأربعاء، إنَّ حظر النشر يشمل جميع وسائل الإعلام ومنصَّات التواصل الاجتماعي، في كل ما يتعلق بهذه القضية سواء كان هذا التحقيق ابتدائيا لدى النيابة العامة ام أمام اللجان الداخلية في الجامعة وحتى انتهاء التحقيقات، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتبليغه للجهات ذات العلاقة للعمل به.

 
 
