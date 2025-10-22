نائب عام عمَّان يحظر النَّشر في أحداث مشاجرة الجامعة الأردنية

الوكيل الإخباري- قرَّر نائب عام عمَّان الدكتور حسن العبداللات حظر النَّشر في قضية المشاجرة التي وقعت في الجامعة الأردنية؛ حفاظًا على مصلحة التحقيق وسرية الإجراءات وحسن سير العدالة.

اضافة اعلان