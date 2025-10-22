نائب عام عمَّان يحظر النَّشر في أحداث مشاجرة الجامعة الأردنية

وقال العبداللات، اليوم الأربعاء، إنَّ حظر النشر يشمل جميع وسائل الإعلام ومنصَّات التواصل الاجتماعي، في كل ما يتعلق بهذه القضية سواء كان هذا التحقيق ابتدائيا لدى النيابة العامة ام أمام اللجان الداخلية في الجامعة وحتى انتهاء التحقيقات، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتبليغه للجهات ذات العلاقة للعمل به.
