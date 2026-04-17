نائب عام عمّان يقرر حظر النشر في قضية فتاة أساءت للعلم

الوكيل الإخباري- قرَّر نائب عام عمان حسن العبداللات وعملاً بأحكام المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر والمادة 225 من قانون العقوبات حظر النشر في القضية التحقيقية المتعلقة بالإساءة للعلم الأردني من قبل فتاة عبر مقطع فيديو متداول.

اضافة اعلان

وأضاف، أنَّ حظر النشر يشمل كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي والتقيد بعدم نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بموضوع القضية، أو مجريات التحقيق فيها، أو التأثير في سير العدالة، وتحت طائلة المسؤولية القانونية والقضائية المترتبة على ذلك.