نادي الجالية الأردنية في عُمان يشارك بمهرجان ليالي مسقط

الوكيل الإخباري- شارك نادي الجالية الأردنية في سلطنة عُمان في مهرجان "ليالي مسقط".

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وقال رئيس مجلس إدارة النادي إدريس الطعاني، إن المشاركة الأردنية في المهرجان جاءت في إطار جهود النادي للترويج السياحي للأردن والتعريف بالمواقع السياحية والأثرية والمنتج السياحي المتنوع في المملكة والعادات والتقاليد الأردنية الأصيلة.