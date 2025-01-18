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نادي الجالية الأردنية في عُمان يشارك بمهرجان ليالي مسقط

مهرجان ليالي مسقط
مهرجان ليالي مسقط
السبت، 18-01-2025 02:07 م

الوكيل الإخباري-   شارك نادي الجالية الأردنية في سلطنة عُمان في مهرجان "ليالي مسقط".

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وقال رئيس مجلس إدارة النادي إدريس الطعاني، إن المشاركة الأردنية في المهرجان جاءت في إطار جهود النادي للترويج السياحي للأردن والتعريف بالمواقع السياحية والأثرية والمنتج السياحي المتنوع في المملكة والعادات والتقاليد الأردنية الأصيلة.


من جهتها، أعربت السفيرة الأردنية ثروة النعيمات، خلال زيارتها الجناح الأردني المشارك ضمن فعاليات المهرجان في حديقة القرم الطبيعية بمسقط، عن تقديرها للمبادرة من قبل النادي، الأمر الذي يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين ودور الجالية الأردنية في تعزيزها بما يعكس الصورة المشرقة عنها.

 
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