نادي السيلية القطري يعلن إصابة علوان وغيابه عن الملاعب لهذه المدة

وذكر النادي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن فترة الغياب المتوقعة للاعب المنتخب الوطني لكرة القدم علوان ستكون نحو ثلاثة أشهر، متمنيا له الشفاء العاجل والعودة السريعة والقوية إلى الملاعب.
-
أخبار متعلقة
-
الطاقة والمعادن تضبط آليات ومعدات مخالفة في المشقر
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
الأمن ينعى العميد المتقاعد نزيه الشرايدة
-
فصل الكهرباء من الـ 9 صباحا الى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
محافظ جرش يتابع انقطاع الإنارة على طريق جرش- عجلون
-
"استثمار أموال الضمان" يحتفي بعيد ميلاد الملك وذكرى الوفاء والبيعة
-
"تنظيم الطاقة" تستضيف خبراء دوليين في الوقاية الإشعاعية
-
السير تضبط دراجات نارية مارس سائقوها التفحيط والاستعراض