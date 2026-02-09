نادي السيلية القطري يعلن إصابة علوان وغيابه عن الملاعب لهذه المدة

الوكيل الإخباري- أعلن نادي السيلية القطري عن إصابة اللاعب علي علوان بقطع في أربطة الكاحل، مؤكدا ضرورة خضوعه لعملية جراحية عاجلة لتثبيت ودعم الأربطة المصابة.

