نادي السيلية القطري يعلن إصابة علوان وغيابه عن الملاعب لهذه المدة

الإثنين 2026-02-09 08:57 ص

نادي السيلية القطري يعلن إصابة علوان وغيابه عن الملاعب ثلاثة أشهر
اللاعب علي علوان
 
الإثنين، 09-02-2026 08:21 ص

الوكيل الإخباري-    أعلن نادي السيلية القطري عن إصابة اللاعب علي علوان بقطع في أربطة الكاحل، مؤكدا ضرورة خضوعه لعملية جراحية عاجلة لتثبيت ودعم الأربطة المصابة.

وذكر النادي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن فترة الغياب المتوقعة للاعب المنتخب الوطني لكرة القدم علوان ستكون نحو ثلاثة أشهر، متمنيا له الشفاء العاجل والعودة السريعة والقوية إلى الملاعب.

 
 


