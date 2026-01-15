الخميس 2026-01-15 05:18 م

نادي المعلمين في الطفيلة يسيّر أولى رحلات العمرة بمشاركة 165 معلما

الخميس، 15-01-2026 04:59 م

الوكيل الإخباري-   ودّع مدير مديرية التربية والتعليم في الطفيلة، رئيس الهيئة الإدارية لنادي المعلمين، الدكتور عمران اللصاصمة، اليوم الخميس من أمام مبنى نادي معلمي الطفيلة، أولى رحلات العمرة لهذا العام التي ينظمها النادي، بمشاركة أكثر من 165 معلماً ومعلمة متجهين إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة.

وأشار اللصاصمة إلى أن هذه المبادرة تعكس روح التكافل والاهتمام بالجوانب الدينية والاجتماعية للمعلمين، وتسهم في تعزيز مكانة المعلم ودوره في المجتمع.


وأكد أن هذه الرحلة تأتي ضمن الخطة السنوية لنادي المعلمين، وتهدف إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية والخدمات المقدمة لأعضائه، مشيراً إلى حرص مديرية أندية المعلمين على توفير أفضل الخدمات والتسهيلات لضمان راحة المعتمرين، وبما ينسجم مع تقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة.

 
 


