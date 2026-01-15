نادي المعلمين في الطفيلة يسيّر أولى رحلات العمرة بمشاركة 165 معلما

وأشار اللصاصمة إلى أن هذه المبادرة تعكس روح التكافل والاهتمام بالجوانب الدينية والاجتماعية للمعلمين، وتسهم في تعزيز مكانة المعلم ودوره في المجتمع.
وأكد أن هذه الرحلة تأتي ضمن الخطة السنوية لنادي المعلمين، وتهدف إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية والخدمات المقدمة لأعضائه، مشيراً إلى حرص مديرية أندية المعلمين على توفير أفضل الخدمات والتسهيلات لضمان راحة المعتمرين، وبما ينسجم مع تقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة.
