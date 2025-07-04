الجمعة 2025-07-04 04:06 م
 

نادي مدينة الأمير محمد للشباب يطلق نشاطاته المسائية الصيفية

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أرشيفية
 
الجمعة، 04-07-2025 03:03 م

الوكيل الإخباري- أعلن نادي مدينة الأمير محمد للشباب في الزرقاء، عن انطلاق نشاطاته المسائية الصيفية التي تقتصر على العائلات في المحافظة، وتهدف إلى توفير متنفس ترفيهي مميز.

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وأكد مدير مديرية الشباب معاذ أبو قدورة، أن الفعاليات الصيفية، تأتي ضمن جهود النادي لتعزيز البيئة الترفيهية للعائلات، مشيراً إلى أن الفعاليات تبدأ يومياً في الساعة التاسعة مساءً، مع وجود فنانين نهاية الأسبوع ضمن رسوم رمزية.


يُذكر أن نادي مدينة الأمير محمد للشباب يقع ضمن مدينة الأمير محمد للشباب التي تنظم العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية على مدار العام وخاصة في فصل الصيف.

 
 
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