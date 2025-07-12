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نادي معلمي البترا ينظم سباق الجري الطويل بمشاركة أندية من أنحاء المملكة

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جاني من المسابقة
 
السبت، 12-07-2025 11:01 م

الوكيل الإخباري-  نظم نادي معلمي البترا، اليوم السبت، سباق الجري الطويل لأندية المعلمين في المملكة، بمشاركة 40 متسابقًا، يمثلون 13 ناديا من مختلف محافظات المملكة، وذلك برعاية مدير الرياضة المدرسية في وزارة التربية والتعليم الدكتور مصلح البطوش.

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وأحرز نادي معلمي المفرق المركز الأول على مستوى أندية المملكة، في حين فاز نادي معلمي معان بالمركز الأول في فئة السباق الحر المفتوح.


وحظيت الفعالية بحضور رسمي ومجتمعي واسع، حيث شارك فيها مساعد متصرف لواء البترا محمد الشاويش، ومدير تربية لواء البترا عماد السفاسفة، وعدد من رؤساء الهيئات الإدارية لأندية المعلمين، إلى جانب مدراء الأندية، وجمع من المعلمين وأبناء المجتمع المحلي.


وفي ختام الفعالية، جرى تتويج الفرق الفائزة وسط أجواء رياضية تميّزت بالحماسة والتفاعل، حيث عبّر المشاركون عن سعادتهم بالمستوى التنظيمي للفعالية وأهميتها في تعزيز الروح الرياضية والتواصل بين المعلمين من مختلف مناطق المملكة.


ووجه القائمون على الفعالية الشكر والتقدير لإدارة نادي معلمي البترا على حسن التنظيم، ولجميع الجهات الداعمة، وفي مقدمتها مديرية شرطة لواء البترا، والدفاع المدني، وإدارة فندق قلعة البترا، لدورهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي.

 
 
gnews

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