نادي معلمي البترا ينظم سباق الجري الطويل بمشاركة أندية من أنحاء المملكة

وأحرز نادي معلمي المفرق المركز الأول على مستوى أندية المملكة، في حين فاز نادي معلمي معان بالمركز الأول في فئة السباق الحر المفتوح.
وحظيت الفعالية بحضور رسمي ومجتمعي واسع، حيث شارك فيها مساعد متصرف لواء البترا محمد الشاويش، ومدير تربية لواء البترا عماد السفاسفة، وعدد من رؤساء الهيئات الإدارية لأندية المعلمين، إلى جانب مدراء الأندية، وجمع من المعلمين وأبناء المجتمع المحلي.
وفي ختام الفعالية، جرى تتويج الفرق الفائزة وسط أجواء رياضية تميّزت بالحماسة والتفاعل، حيث عبّر المشاركون عن سعادتهم بالمستوى التنظيمي للفعالية وأهميتها في تعزيز الروح الرياضية والتواصل بين المعلمين من مختلف مناطق المملكة.
ووجه القائمون على الفعالية الشكر والتقدير لإدارة نادي معلمي البترا على حسن التنظيم، ولجميع الجهات الداعمة، وفي مقدمتها مديرية شرطة لواء البترا، والدفاع المدني، وإدارة فندق قلعة البترا، لدورهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي.
-
أخبار متعلقة
-
الديوان الملكي يستضيف ورشات عمل المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي
-
عجلون: مؤتمر يناقش مخاطر العنف ضد المرأة
-
حضور مميز للأمسية الثانية من صيف عمان 2025
-
الرصيفة: 115 شخصا يحصلون على فرص عمل في يوم وظيفي
-
اتفاقية لربط الصيدليات بنظام الفوترة الوطني
-
الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد الأحد
-
نائب الملك يحضر فعالية "اليوم الأولمبي" في جرش
-
أمسية في مأدبا تستحضر شاعر الأردن "عرار"