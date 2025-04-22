نادٍ نهاري لكبار السن في الزرقاء

وقال أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي، إن الاتفاقية تستكمل جهود المجلس في مأسسة قضايا كبار السن وتعزيز أطر التعاون والشراكة بين المجلس والبلديات بتنفيذ مبادرات وبرامج وأنشطة تصب في مصلحة أفراد الأسرة خاصة كبار السن.
وأشار إلى أن المجلس عمل منذ العام الماضي على المبادرة التي أثمرت سابقا عن افتتاح ناد في مركز وادي الحدادة التابع لأمانة عمان الكبرى، والذي جاء بالتعاون مع جمعية الأسر التنموية ومنظمة "هاند كاب" من خلال تهيئة المركز وتأثيثه وتقديم الأنشطة المختلفة لكبار السن.
وقال، إن ان الشراكة مع بلدية الزرقاء مهمة استراتيجية حيث تعتبر الزرقاء من المحافظات الكبرى المأهولة بنسبة كبيرة من كبار السن وتحتل المرتبة الثالثة من إجمالي تعداد كبار السن في المحافظات بعد محافظتي العاصمة وإربد.
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