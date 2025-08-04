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ناشرون أردنيون يختتمون مشاركتهم بمعرض المدينة المنورة

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جانب من المعرض
 
الإثنين، 04-08-2025 09:52 م

الوكيل الإخباري- شهد الجناح الأردني في معرض المدينة المنورة للكتاب 2025، تفاعلا لافتا من الزوار طيلة أيام المعرض، حيث جرى عرض باقة متنوعة من الإصدارات الحديثة، وتنظيم فعاليات ثقافية شملت ندوات وحوارات فكرية تناولت موضوعات أدبية وفكرية وفنية، سلطت الضوء على المشهد الثقافي الأردني وتقاطعاته مع الاهتمامات الخليجية والعربية.

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وأشاد المشاركون الأردنيون في ختام فعاليات المعرض بحسن التنظيم والإقبال الجماهيري وتنوع الفعاليات، مؤكدين أن المعرض تجاوز كونه فعالية مخصصة لعرض الكتب، ليغدو منصة حيوية للتواصل الثقافي بين المبدعين العرب.


وقال فؤاد الغانم، ناشر اردني، "مشاركتنا هذا العام كانت ثرية من حيث المحتوى والتفاعل، وشكلت فرصة لتبادل الرؤى حول واقع الكتاب العربي، في ظل تنظيم دقيق وبرنامج ثقافي جاذب".


وثمن عبد الرحمن الفتياني عبد الرحمن جادالله البيئة الثقافية التي وفرها المعرض، الذي شكل فرصة نادرة للقاء النخب الثقافية العربية وتطوير شراكات معرفية، مشيرين إلى التفاعل الكبير من الجمهور السعودي مع الكتب الأردنية.


يذكر أن معرض المدينة المنورة للكتاب 2025، الذي نظمته هيئة الأدب والنشر والترجمة، استقطب هذا العام أكثر من 300 دار نشر ووكالة محلية وعربية ودولية، موزعة على 200 جناح، واحتضن طيفا واسعا من الأنشطة الثقافية المصاحبة التي شملت جلسات فكرية، وندوات تخصصية، وفعاليات ترفيهية وتعليمية للفئات كافة، في محيط مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 29 تموز حتى 4 آب الجاري.

 
 
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