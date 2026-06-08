الإثنين 2026-06-08 11:05 م

نايف الفايز مساعدا لمدير عام اليونسكو لشؤون الثقافة

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أرشيفية
 
الإثنين، 08-06-2026 10:07 م

الوكيل الإخباري- قرر مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، خالد العناني، الاثنين تعيين نايف الفايز مساعدا له لشؤون الثقافة.

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ويمتع الفايز بحسب بيان لليونسكو منشور على موقعها الرسمي، بخبرة تزيد على 30 عاماً في المناصب التنفيذية العليا والعمل الحكومي.

 
 


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