نايف الفايز مساعدا لمدير عام اليونسكو لشؤون الثقافة

الوكيل الإخباري- قرر مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، خالد العناني، الاثنين تعيين نايف الفايز مساعدا له لشؤون الثقافة.

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