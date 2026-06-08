نايف الفايز مساعدا لمدير عام اليونسكو لشؤون الثقافة

ويمتع الفايز بحسب بيان لليونسكو منشور على موقعها الرسمي، بخبرة تزيد على 30 عاماً في المناصب التنفيذية العليا والعمل الحكومي.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الديوان الملكي يرعى حفل عشيرة الحويان بالذكرى الثمانين للاستقلال
-
الحكومة توافق على اتفاقية تمويل برنامج لإصلاح القطاع الصحي بقيمة 400 مليون دولار
-
سلطة إقليم البترا: السياحة في البترا مرت بأزمات متتالية منذ كورونا
-
الجامعة الأردنية تطلق اسم "فوج الهواشم" على خريجي فوجها الحادي والستين
-
رسميا.. ضم هذا اللاعب بدلا من صبرة المصاب إلى قائمة النشامى
-
التربية تفتح باب التقدم لبدل مواصلات للطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية
-
الأمير الحسن بن طلال يزور مديرية أمن وحماية المطارات ويتابع يوما تدريبيا
-
"الغذاء والدواء" تطلق قوائم التفقد الذاتي الإلكترونية للمنشآت الغذائية