نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2025

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2025 ستصدر يوم الخميس الموافق 7 آب، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

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بدوره جدد مصدر في وزارة التربية والتعليم ،في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ، تحذير طلبة التوجيهي من التعامل مع شركات توهم الطلبة بقدرتها على تزويدهم بنتائج امتحان التوجيهي قبل اعلانها رسميا من قبل الوزارة.