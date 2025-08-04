الإثنين 2025-08-04 02:40 م
 

نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن المخالفات والعقوبات التراكمية بحق المشتركين في امتحان التوجيهي حتى نهاية يوم الخميس الماضي، بلغت 706 مخالفات وعقوبات. وأكد الأمين العام للوزارة للشؤون التعليمية الدكتو
وزارة التربية والتعليم
 
الإثنين، 04-08-2025 12:27 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2025 ستصدر يوم الخميس الموافق 7 آب، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

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بدوره جدد مصدر في وزارة التربية والتعليم ،في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ، تحذير طلبة التوجيهي من التعامل مع شركات توهم الطلبة بقدرتها على تزويدهم بنتائج امتحان التوجيهي قبل اعلانها رسميا من قبل الوزارة.

 

وتاليا رابط النتائج حال صدورها من وزارة التربية والتعليم : انقر هنا 

 
 
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