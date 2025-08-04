نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2025

بدوره جدد مصدر في وزارة التربية والتعليم ،في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ، تحذير طلبة التوجيهي من التعامل مع شركات توهم الطلبة بقدرتها على تزويدهم بنتائج امتحان التوجيهي قبل اعلانها رسميا من قبل الوزارة.
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