نتائج انتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس اللّجنة العليا للانتخابات في الجامعة الأردنية زياد الحوامدة نتائجَ انتخابات اتّحاد طلبة الجامعة للعام الجامعيّ الحالي 2025/2026.

وكانت نتائج الانتخابات كالتالي:



كلية الآداب:

حسام صالح الزبون

مؤيد محمد الوخيان

ابراهيم عوض الخرابشة

عبدالله عامر السواعير

محمد خير زياد السليحات

أحمد محمد عابد الدويكات

محمد نصر بني حمدان



كلية الأعمال:

سطام سامي سالم مبيضين

حمزة عبد الله محمود العناسوة

عزام محمد عقلة الرواشدة

عبدالجليل شاكر عبدالله العلوان

امير نوفان ابو ريشة

ابراهيم فراس الريان

نزار ابراهيم سليمان الرواشدة



كلية العلوم:

بتول محمد حامد الشراب

محمود أديب العبد الرعود

محمد موسى الشبلي

مريم أحمد العسلي

أحمد نوح الزغول

أيمن برهان نايف قطيشات



كلية الشريعة:

كامل عوض عبد الفتاح العقيل

محمد فهد شفيق الهاشم

راشد محمد عبد الرزاق الزيود



كلية الطب :

حسام القضاة

عبد الحميد العضايلة

محمد الزيود

مهند العمايرة



كلية الزراعة:

عبدالله سالم فالح المناصير

ليث فايز سليمان أبو رياش

راية هيثم صالح

أحمد محمد خالد الريموني

بهاء الدين عبد الحليم الشويات

رائد أحمد فوزي أحمد

كلية التمريض:

صلاح العطيات

براءة العودات

اوس عبد الهادي مفلح البواريد



كلية العلوم التربوية:

راكان فؤاد فلاح الوليدات

عمر أحمد عبد الله البكار

محمد خالد خليفة الزيود



كلية الهندسة:

عبد الجليل تيسير الزيود

خالد زيد سالم المناصير

عبدالله خالد عبده الكردي

نور أحمد عثمان العطيات

عمار ياسين فايز دبابسة

ليث اياد غالب أبو كركي

أحمد وصفي عدنان الدهني

عبدالله فيصل محمد الشوابكة



كلية الحقوق:

فراس علاونة

محمد العوايشة

خالد محمد عبد الكريم الحويان

كلية علوم الرياضة:

صهيب ياسين علي المناصير

طارق عبدالله عبد الفتاح أبو هزيم

محمد زياد محمد الشبيلات



كلية الصيدلة:

حسين وصفي نوافلة

وسيم علي القطيشات

مؤمن يوسف الفقير

يمنى معتصم القواسمة

كلية طب الأسنان:

أحمد العمرو

تقى العبادي

ينال بني مصطفى



كلية علوم التأهيل:

ماهر حسن زعل الحراسيس

دانا تركي ابراهيم ابو طبنجة

محمد غاندي محمد البشابشة

عبد الكريم محمود مفلح أبو رمان

كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات:

القاسم محمد خريسات

مجدي محمد حسان

معتصم عارف الحديد

ادم هاني الدويكات

كلية الفنون والتصميم:

مصطفى وصفي الطويل

المنتصر بالله المغاريز

يزن الدعجة

رنيم الطويسي

كلية اللغات الأجنبية:

نبيلة محمد الشورة

عامر ذياب عبد الحافظ الزيود

مصطفى معاذ ريالات

أحمد نبيل نصيرات