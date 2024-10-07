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نتائج ترشيح الدورة الخامسة للمنح الخارجية الجامعية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
الإثنين، 07-10-2024 05:14 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين الموافق 7-10-2024 أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2024-2025 ضمن دورة الترشيح الخامسة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي  www.dsamohe.gov.jo    ، حيث تم إرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام الهواتف الخلوية التي قاموا بتخزينها عند تقديم الطلبات.

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وسيُعطى الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة (12) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح باستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة من خلال مراجعة الوزارة / مديرية البعثات / قسم الدارسين في الخارج والاتفاقيات الثقافية، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.

 
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