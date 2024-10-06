نتائج ترشيح الدورة الرابعة للمنح الخارجية - رابط

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد الموافق 6-10-2024 أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2024-2025 ضمن دورة الترشيح الرابعة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي www.dsamohe.gov.jo ، حيث تم إرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام الهواتف الخلوية التي قاموا بتخزينها عند تقديم الطلبات.

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