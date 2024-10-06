نتائج ترشيح الدورة الرابعة للمنح الخارجية - رابط

وسيُعطى الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة (12) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح باستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة من خلال مراجعة الوزارة / مديرية البعثات / قسم الدارسين في الخارج والاتفاقيات الثقافية، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.
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