الإثنين 2026-06-01 11:04 ص

نجاح أول عملية قلب مفتوح في الزرقاء بعد استكمال تجهيز القسم الجديد

نجاح أول عملية قلب مفتوح في الزرقاء بعد استكمال تجهيز القسم الجديد
نجاح أول عملية قلب مفتوح في الزرقاء بعد استكمال تجهيز القسم الجديد
 
الإثنين، 01-06-2026 09:35 ص
الوكيل الإخباري-   شهد مستشفى الزرقاء الحكومي إنجازاً طبياً مهماً بعد استكمال تجهيز قسم جراحة القلب المفتوح، حيث أُجريت أول عملية قلب مفتوح في المستشفى بنجاح لمواطن خمسيني كان يعاني من ضعف في عضلة القلب، حيث خرج المريض من المستشفى بعد تماثله للشفاء بحمد الله.اضافة اعلان


ويأتي هذا الإنجاز، الذي يُعدّ الأول من نوعه في جميع القطاعات الصحية في محافظة الزرقاء، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الذي أوعز خلال زيارته للمستشفى باستحداث قسم متخصص لجراحة القلب المفتوح، بهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة الزرقاء وتخفيف العبء عن المرضى الذين كانوا يضطرون لمراجعة مستشفيات العاصمة لتلقي هذا النوع من العلاج.

ويُعد قسم جراحة القلب المفتوح من الأقسام الطبية الحيوية التي ستسهم في تعزيز مستوى الرعاية الصحية في المحافظة، وتوفير خدمات علاجية تخصصية متقدمة للمواطنين داخل الزرقاء.

كما شملت أعمال التطوير في المستشفى تنفيذ عدد من أعمال الصيانة والتحديث في بعض المرافق، إضافة إلى تسليم موقع مشروع العناية الحثيثة لمتعهد العطاء، تمهيداً لاستحداث 27 سريراً للعناية الحثيثة الجديدة خلال أربعة أشهر، وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء، بما يعزز جاهزية المستشفى ويرفع من كفاءة الخدمات الطبية المقدمة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تشير دراسات علمية حديثة إلى أن القهوة قد تحمل مجموعة من الفوائد الصحية المحتملة عند تناولها باعتدال، بدءاً من دعم صحة القلب وصولاً إلى تعزيز وظائف الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي. وبحسب موقع Verywell

طب وصحة فوائد صحية محتملة للقهوة.. تعرفوا عليها!

الكونغو تواجه إيبولا .. مؤشرات تعافٍ وتحذيرات من انتشار عالمي

عربي ودولي الكونغو تواجه إيبولا .. مؤشرات تعافٍ وتحذيرات من انتشار عالمي

09

فيديو منوع عصير المغنيسيوم الطبيعي لرفع الطاقة وتحسين النوم وصحة القلب

انستغرام

تكنولوجيا لفيديو عالي الدقة على "انستغرام".. إليك الخطوات

6 شهداء جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

عربي ودولي 6 شهداء جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

ب

اقتصاد محلي السيارات تتصدر صادرات الزرقاء التجارية بقيمة تقارب 32 مليون دينار أيار الماضي

طبياً، يُطلق العلماء على هذه الحالة اسم "صداع المحفز البارد". وتحدث نتيجة التبريد السريع لسقف الفم أو مؤخرة الحلق، مما يتسبب بانقباض الأوعية الدموية فجأة، قبل أن تُجبر على التمدد مجدداً لاستعادة تدفق

طب وصحة لماذا يسبب تناول الآيس كريم صداعاً حاداً في الوجه؟

ب

أخبار محلية تمديد العمل ببلاغ إيقاف سفر الموظفين واستقبال الوفود الرسمية حتى نهاية العام



 
 






الأكثر مشاهدة

 