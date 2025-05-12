نجما ريال مدريد يزوران البترا - صورة

الوكيل الإخباري- زار نجما كرة القدم الإسبانية ولاعبا ريال مدريد السابقان إيكر كاسياس وميشيل سالغادو الاثنين، مدينة البترا الأثرية، إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة ضمن جولة في الأردن.

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وكان في استقبالهما رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي فارس البريزات، الذي قدم لهما شرحا عن الأهمية التاريخية والأثرية والسياحية للمدينة الوردية وأبرز الجهود المبذولة للحفاظ على إرثها الحضاري وترويجها عالميا كما قدم لهما هدايا تذكارية من مدينة البترا.



وخلال الزيارة أعرب النجم إيكر كاسياس عن إعجابه الشديد بعظمة مدينة البترا، مشيرا إلى أنه لم يكن يتخيل أن البترا بهذا الجمال والهيبة، وأنها موقع فريد يجسد عبقرية العرب الانباط وتاريخهم العريق.



من جانبه، قال ميشيل سالغادو إن البترا ليست فقط أحد أعظم المعالم التاريخية في العالم، بل تمثل أيضا روح الضيافة الأردنية الأصيلة مشيدا بالتنسيق للزيارة وحسن الاستقبال.



وتأتي هذه الزيارة في سياق اهتمام سلطة إقليم البترا في استقطاب شخصيات بارزة من مختلف المجالات للترويج والتسويق للبترا عالميا.