نجما كرة القدم العالميان خافيير سافيولا وميشيل سالغادو يزوران البترا

الوكيل الإخباري- زار نجما كرة القدم العالميان اللاعب الأرجنتيني خافيير سافيولا ولاعب ريال مدريد الإسباني السابق ميشيل سالغادو، يرافقهم لاعب المنتخب الوطني السابق بهاء عبد الرحمن، الأربعاء، مدينة البترا الأثرية، ضمن جولة سياحية في المملكة.

وكان في استقبالهم مندوباً عن رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي مفوض المحمية الأثرية والسياحة المهندس يزن محادين، الذي قدم لهم شرحًا حول القيمة التاريخية والأثرية والسياحية للمدينة الوردية، إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة، وأبرز الجهود المبذولة للحفاظ على إرثها الحضاري وتعزيز مكانتها على خارطة السياحة العالمية، كما قدم لهم هدايا تذكارية مستوحاة من تراث البترا.



وخلال الزيارة، أعرب النجم الأرجنتيني سافيولا عن إعجابه الكبير بمدينة البترا، مؤكداً أنها من أكثر المواقع التاريخية التي زارها إبهاراً. كما أشاد ميشيل سالغادو في زيارته الثالثة لمدينة البترا بالأجواء السياحية والتنظيم وحفاوة الاستقبال، مؤكداً أن البترا تمثل وجهة عالمية فريدة تجمع بين التاريخ والثقافة والطبيعة.