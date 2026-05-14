نجما كرة القدم العالميان خافيير سافيولا وميشيل سالغادو يزوران البترا

وكان في استقبالهم مندوباً عن رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي مفوض المحمية الأثرية والسياحة المهندس يزن محادين، الذي قدم لهم شرحًا حول القيمة التاريخية والأثرية والسياحية للمدينة الوردية، إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة، وأبرز الجهود المبذولة للحفاظ على إرثها الحضاري وتعزيز مكانتها على خارطة السياحة العالمية، كما قدم لهم هدايا تذكارية مستوحاة من تراث البترا.
وخلال الزيارة، أعرب النجم الأرجنتيني سافيولا عن إعجابه الكبير بمدينة البترا، مؤكداً أنها من أكثر المواقع التاريخية التي زارها إبهاراً. كما أشاد ميشيل سالغادو في زيارته الثالثة لمدينة البترا بالأجواء السياحية والتنظيم وحفاوة الاستقبال، مؤكداً أن البترا تمثل وجهة عالمية فريدة تجمع بين التاريخ والثقافة والطبيعة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود سلطة إقليم البترا في استقطاب الشخصيات الرياضية والفنية والإعلامية العالمية للترويج للمدينة الوردية وتعزيز حضورها السياحي على المستوى الدولي.
