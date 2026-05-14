الخميس 2026-05-14 03:52 م

نجما كرة القدم العالميان خافيير سافيولا وميشيل سالغادو يزوران البترا

ل
جانب من الزيارة
 
الخميس، 14-05-2026 02:17 م

الوكيل الإخباري- زار نجما كرة القدم العالميان اللاعب الأرجنتيني خافيير سافيولا ولاعب ريال مدريد الإسباني السابق ميشيل سالغادو، يرافقهم لاعب المنتخب الوطني السابق بهاء عبد الرحمن، الأربعاء، مدينة البترا الأثرية، ضمن جولة سياحية في المملكة.

اضافة اعلان


وكان في استقبالهم مندوباً عن رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي مفوض المحمية الأثرية والسياحة المهندس يزن محادين، الذي قدم لهم شرحًا حول القيمة التاريخية والأثرية والسياحية للمدينة الوردية، إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة، وأبرز الجهود المبذولة للحفاظ على إرثها الحضاري وتعزيز مكانتها على خارطة السياحة العالمية، كما قدم لهم هدايا تذكارية مستوحاة من تراث البترا.

وخلال الزيارة، أعرب النجم الأرجنتيني سافيولا عن إعجابه الكبير بمدينة البترا، مؤكداً أنها من أكثر المواقع التاريخية التي زارها إبهاراً. كما أشاد ميشيل سالغادو في زيارته الثالثة لمدينة البترا بالأجواء السياحية والتنظيم وحفاوة الاستقبال، مؤكداً أن البترا تمثل وجهة عالمية فريدة تجمع بين التاريخ والثقافة والطبيعة.


وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود سلطة إقليم البترا في استقطاب الشخصيات الرياضية والفنية والإعلامية العالمية للترويج للمدينة الوردية وتعزيز حضورها السياحي على المستوى الدولي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي إسرائيل: مهمتنا في إيران لم تنتهِ ونستعد للعودة إلى الهجوم قريبا

لجنة أمانة عمّان تعقد جلستها الثامنة العادية

أخبار محلية لجنة أمانة عمّان تعقد جلستها الثامنة العادية

ب

الطقس الأرصاد: طقس الجمعة غير مناسب للرحلات بسبب الغبار

التعليم العالي تعلن عن منح ماجستير مقدمة من الحكومة الماليزية

أخبار محلية التعليم العالي تعلن عن منح ماجستير مقدمة من الحكومة الماليزية

ا

أخبار محلية اجتماع يبحث سير أعمال مشروع الصرف الصحي بلواء الوسطية

ل

أخبار محلية أبو صعيليك: مشاريع النقل والبنية التحتية اللوجستية تعد من المشاريع الاستراتيجية طويلة الأمد

الهيئة الخيرية الأردنية تختتم "شركاء التنمية" في جنوب المملكة من العقبة

أخبار محلية الهيئة الخيرية الأردنية تختتم "شركاء التنمية" في جنوب المملكة من العقبة

شاشتك، لعينيك فقط: شاشة الخصوصية في جهاز Galaxy S26 Ultra تحمي معلوماتك من أعين المتطفلين

أخبار الشركات شاشتك، لعينيك فقط: شاشة الخصوصية في جهاز Galaxy S26 Ultra تحمي معلوماتك من أعين المتطفلين



 
 






الأكثر مشاهدة

 