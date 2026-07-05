الأحد 2026-07-05 10:54 م

نجم المنتخب الوطني يوجه رسالة للسلامي بعد انتهاء مسيرته مع النشامى

نجم المنتخب الوطني يوجه رسالة للسلامي بعد انتهاء مسيرته مع النشامى
نجم المنتخب الوطني يوجه رسالة للسلامي بعد انتهاء مسيرته مع النشامى
 
الأحد، 05-07-2026 10:46 م
الوكيل الإخباري-   وجّه نجم المنتخب الوطني الأردني، محمود مرضي، رسالة شكر وتقدير إلى المدير الفني السابق للمنتخب جمال السلامي، عقب إعلان انتهاء مهمته مع منتخب النشامى.اضافة اعلان


ونشر مرضي، عبر خاصية "الستوري" على حسابه في منصة "إنستغرام"، صورة جمعته بالسلامي، أرفقها برسالة جاء فيها: "شكرًا كابتن جمال على كل ما قدمته للمنتخب، نتمنى لك كل التوفيق والنجاح في رحلتك المقبلة، وستبقى دائمًا محل تقدير واحترام."

وتأتي رسالة مرضي بعد انتهاء مسيرة السلامي من تدريب المنتخب الوطني، في لفتة تعكس حجم الاحترام والتقدير الذي يكنّه اللاعب لمدربه السابق، وتثمينًا للجهود التي بذلها خلال فترة قيادته لـ"النشامى".


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