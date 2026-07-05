نجم المنتخب الوطني يوجه رسالة للسلامي بعد انتهاء مسيرته مع النشامى

ونشر مرضي، عبر خاصية "الستوري" على حسابه في منصة "إنستغرام"، صورة جمعته بالسلامي، أرفقها برسالة جاء فيها: "شكرًا كابتن جمال على كل ما قدمته للمنتخب، نتمنى لك كل التوفيق والنجاح في رحلتك المقبلة، وستبقى دائمًا محل تقدير واحترام."
وتأتي رسالة مرضي بعد انتهاء مسيرة السلامي من تدريب المنتخب الوطني، في لفتة تعكس حجم الاحترام والتقدير الذي يكنّه اللاعب لمدربه السابق، وتثمينًا للجهود التي بذلها خلال فترة قيادته لـ"النشامى".
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