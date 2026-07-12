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نجوم الطرب الأردني يضيئون الأمسية الثالثة من مهرجان صيف عمان

نجوم الطرب الأردني يضيئون الأمسية الثالثة من مهرجان صيف عمان
نجوم الطرب الأردني يضيئون الأمسية الثالثة من مهرجان صيف عمان
 
الأحد، 12-07-2026 11:39 م
الوكيل الإخباري-  تواصلت مساء اليوم الأحد، أمسيات الليلة الثالثة من مهرجان صيف عمّان 2026،  الذي تنظمه أمانة عمّان الكبرى بالتعاون مع شركة زين في حدائق الحسين.اضافة اعلان


وشهدت الأمسية حضورًا جماهيريًا واسعًا، تفاعل مع العروض الفنية والترفيهية المتنوعة، ما أضفى أجواءً احتفالية عائلية مميزة على فعاليات المهرجان.

وأحيا الفنانون أحمد القرم، وأمير صلاح، وماجد زريقات، وحمدي المناصير حفلاً غنائيًا على المسرح الرئيسي، قدموا خلاله باقة من الأغاني الوطنية والطربية وسط تفاعل جماهيري كبير.

وشملت الأمسية عروضًا مسرحية وترفيهية للأطفال، حيث تم عرض مسرحية "اغلى من الذهب" وعرضا سينمائيا تفاعليا، إضافة إلى محطات للرسم على الوجوه والألعاب الترفيهية وتوزيع الهدايا على الأطفال.

ويستمر المهرجان حتى يوم الجمعة 17 تموز الحالي، متضمنًا برنامجًا يوميًا متنوعًا يشمل عروضًا فنية ومسرحية، وبازارات للحرف اليدوية والمأكولات التراثية، إلى جانب فقرات ترفيهية وتعليمية تستهدف الأطفال تبدأ من الخامسة وحتى الحادية عشرة مساء طيلة أيام المهرجان.

وتسعى أمانة عمّان من خلال تنظيم هذا المهرجان السنوي إلى تنشيط الحركة الثقافية والفنية في المدينة، وتوفير أجواء ترفيهية مجانية للمواطنين في بيئة آمنة وجاذبة.

ودعت أمانة عمان المواطنين للمشاركة في فعاليات المهرجان الذي تتوافر فيه مواقف مجانية للسيارات وخدمة نقل للزوار داخل الحدائق.
 
 


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