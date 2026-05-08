نجوم النشامى يدعمون النعيمات والقريشي بعد إعلان غيابهما عن كأس العالم

الوكيل الإخباري- تفاعل نجوم المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم مع إعلان غياب اللاعبين يزن النعيمات وأدهم القريشي عن المشاركة في كأس العالم 2026 بسبب الإصابة، من خلال رسائل دعم ومساندة نشروها عبر خاصية القصص على منصاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم تعذر مشاركتهما مع النشامى في المونديال.





وشهدت المنصات الرقمية رسائل دعم واسعة من لاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري، أكدوا خلالها أهمية الدور الذي قدمه اللاعبان خلال رحلة التأهل التاريخية إلى كأس العالم.



وكتب موسى التعمري، أن وجود النعيمات والقريشي مهم دائما مع المنتخب، إلا أن الأهم أن يعودا أقوى وجاهزين لكأس آسيا القادم، متمنيا لهما الشفاء والعودة السريعة.



في حين كتب علي علوان، "الخيرة فيما اختاره الله"، متمنيا لهما العودة إلى الملاعب بأفضل حال.



من جهته، أشار إحسان حداد إلى أن العودة إلى المستطيل الأخضر تحتاج إلى صبر وإرادة قوية، معبرا عن ثقته بعودة اللاعبين بشكل أقوى.



بدوره، أوضح محمود مرضي أن النعيمات والقريشي يمتلكان مكانة كبيرة في القلب وفي أرض الملعب، متمنيا لهما العودة لإسعاد الجماهير قريبا.



ولفت نور الروابدة إلى أن ما يمر به اللاعبان صعب، إلا أنه واثق بقدرتهما على تجاوز الإصابة والعودة بشكل أقوى.



كما دعا محمد أبو رزيق "شرارة" إلى الشفاء العاجل لهما والعودة السريعة للملاعب، فيما أكد كل من عودة الفاخوري وعلي عزايزة وعصام سميري وإبراهيم سعادة وعبد الله نصيب دعمهم الكامل للاعبين، متمنين لهما العودة بأسرع وقت وبمستوى أفضل من السابق.



من جهته، أكد نائب رئيس اتحاد كرة القدم مروان جمعة أن النعيمات والقريشي كانا جزءا أساسيا من مسيرة الإنجاز التاريخي للكرة الأردنية خلال السنوات الماضية، مشيدا بما قدماه من التزام وروح قتالية عالية.



وأضاف، أن غيابهما عن قائمة كأس العالم لا يلغي إسهاماتهما في هذا الإنجاز، مشيرا إلى أنهما سيظلان جزءا من ذاكرة الجماهير الأردنية.



كما نشر المدير الفني للمنتخب الوطني جمال السلامي صورا للاعبين عبر خاصية القصص على منصة إنستغرام، في لفتة دعم ومساندة بعد تأكد غيابهما عن المونديال.



وكان سمو الأمير علي بن الحسين قد أعلن عبر منصة "إكس" تعذر التحاق النعيمات والقريشي بصفوف المنتخب الوطني في كأس العالم بسبب الإصابة، متمنيا لهما الشفاء التام والعودة لتمثيل المنتخب في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس آسيا.





