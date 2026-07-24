نجوم "النشامى" يشاركون أطفال أكاديمية بناة الغد فعاليات النادي الصيفي

الوكيل الإخباري- استضافت أكاديمية بناة الغد عددًا من نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى"، ضمن فعاليات النادي الصيفي، في لقاء تفاعلي جمع اللاعبين بالأطفال في أجواء رياضية وترفيهية هدفت إلى تعزيز روح الإلهام والتشجيع لدى المشاركين.

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وشهدت الفعالية جلسة حوارية تحدث خلالها نجوم المنتخب (حسام أبو الذهب، عصام سميري، أنس البدوي، محمد موالي) عن مسيرتهم الرياضية، وأجابوا عن أسئلة الأطفال، إلى جانب مشاركة والد نجم النشامى علي علوان السيد إياد علوان، قبل أن يشاركوا في مباراة ودية اتسمت بالحماس والروح الرياضية، ما أتاح للمشاركين فرصة قضاء وقت مميز إلى جانب لاعبيهم المفضلين.



واختُتمت الفعالية بالتقاط الصور التذكارية وتبادل الأحاديث مع الأطفال، وسط أجواء من الفرح والتفاعل، فيما أعربت أكاديمية بناة الغد ممثلة بمديرها العام الدكتور خالد العدوان عن شكرها لنجوم "النشامى" على حضورهم ورسائلهم الملهمة، مؤكدا أن هذه المبادرات تسهم في ترسيخ القيم الرياضية وتحفيز الأطفال على تحقيق طموحاتهم.