السبت 2026-07-25 12:09 ص

نجوم "النشامى" يشاركون أطفال أكاديمية بناة الغد فعاليات النادي الصيفي

ب
جانب من الاستضافة
 
الجمعة، 24-07-2026 11:46 م

الوكيل الإخباري- استضافت أكاديمية بناة الغد عددًا من نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى"، ضمن فعاليات النادي الصيفي، في لقاء تفاعلي جمع اللاعبين بالأطفال في أجواء رياضية وترفيهية هدفت إلى تعزيز روح الإلهام والتشجيع لدى المشاركين.

اضافة اعلان

 

وشهدت الفعالية جلسة حوارية تحدث خلالها نجوم المنتخب (حسام أبو الذهب، عصام سميري، أنس البدوي، محمد موالي) عن مسيرتهم الرياضية، وأجابوا عن أسئلة الأطفال، إلى جانب مشاركة والد نجم النشامى علي علوان السيد إياد علوان، قبل أن يشاركوا في مباراة ودية اتسمت بالحماس والروح الرياضية، ما أتاح للمشاركين فرصة قضاء وقت مميز إلى جانب لاعبيهم المفضلين.


واختُتمت الفعالية بالتقاط الصور التذكارية وتبادل الأحاديث مع الأطفال، وسط أجواء من الفرح والتفاعل، فيما أعربت أكاديمية بناة الغد ممثلة بمديرها العام الدكتور خالد العدوان عن شكرها لنجوم "النشامى" على حضورهم ورسائلهم الملهمة، مؤكدا أن هذه المبادرات تسهم في ترسيخ القيم الرياضية وتحفيز الأطفال على تحقيق طموحاتهم. 

 

لمشاهدة الفيديو أنقر هنا

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية نجوم "النشامى" يشاركون أطفال أكاديمية بناة الغد فعاليات النادي الصيفي

ا

أخبار محلية إقبال واسع على معرض "صنع بعزيمة" لنزلاء مراكز الإصلاح في مهرجان جرش

ل

عربي ودولي موسكو: ننتظر مقترحات من واشنطن لإنهاء حرب أوكرانيا

ل

عربي ودولي ترامب: الإيرانيون باتوا يظهرون "جدية أكبر" في المباحثات

ب

أخبار محلية "الفنانين الأردنيين" تكرّم نخبة من نقبائها السابقين وتنظم حفلاً فنياً في المدرج الروماني

ل

أخبار محلية إخماد حريق بعدد من المحال التجارية في مجمع سفريات عجلون

ل

عربي ودولي إقالة المدعي العام لمحكمة لاهاي الذي أصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو

ل

أخبار محلية وفد جامعة اليرموك يطلع على نماذج الابتكار والتنمية في الصين



 
 






الأكثر مشاهدة

 