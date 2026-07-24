نجوم "النشامى" يشاركون أطفال أكاديمية بناة الغد فعاليات النادي الصيفي

واختُتمت الفعالية بالتقاط الصور التذكارية وتبادل الأحاديث مع الأطفال، وسط أجواء من الفرح والتفاعل، فيما أعربت أكاديمية بناة الغد ممثلة بمديرها العام الدكتور خالد العدوان عن شكرها لنجوم "النشامى" على حضورهم ورسائلهم الملهمة، مؤكدا أن هذه المبادرات تسهم في ترسيخ القيم الرياضية وتحفيز الأطفال على تحقيق طموحاتهم.
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