نجوم النشامى يشاركون النعيمات احتفاله بعيد ميلاده

وتفاعل لاعبو "النشامى" مع المناسبة بنشر حالات وصور عبر حساباتهم الشخصية، قدّموا خلالها التهاني للنعيمات، متمنين له عاماً سعيداً مليئاً بالنجاح والتوفيق.
ويُعد النعيمات أحد أبرز الأسماء في صفوف المنتخب الأردني خلال الفترة الأخيرة، حيث يحظى بتقدير كبير من زملائه والجماهير نظراً لأدائه اللافت ومساهماته الهجومية مع "النشامى ، وتسببت إصابته وغيابه عن مشاركة النشامى في مونديال 2026 بخيبة أمل لدى جماهير النشامى التي كانت تعول على مهاجمها القناص بتحقيق نتيجة مرضية في المشاركة الأولى للنشامى في المونديال .
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