نحو تشاركية فضلى في رعاية النمو البدني والصحي والمهاري لطلبتنا .. البيسبول 5 في ضيافة وزارة التربية والتعليم

الوكيل الإخباري- تلبيةً للرؤى الوطنية والتوجيهات الملكية السامية في الاهتمام النوعي بتعليم وتعلم ابنائنا الطلبة و دعمًا للرياضة المدرسية والاهتمام بالأجيال المدرسية الناشئة وضمن إطار توجه وزارة التربية والتعليم نحو توسيع قاعدة كافة أشكال الرياضة المدرسية بين الطلبة وتوظيفها في تنمية مهاراتهم الحياتية واستثمارًا لأوقاتهم الحرة والكشف عن مواهبهم وصناعة بطولتهم ، وتعزيزًا للجوانب البدنية والمهارية والصحية والاجتماعية لديهم.





استقبل الدكتور نواف العجارمة الأمين العام للشؤون التعليمية في مكتبه وفد الاتحاد الأردني للبيسبول والسوفتبول برئاسة الأستاذ الدكتور سهيل مقابلة، وعضوية الناطقة الإعلامية آلاء المجالي وأمين السر الأستاذ أمجد العتوم.



وأكد الدكتور العجارمة، خلال اللقاء، أهمية تعزيز الشراكات مع الاتحادات الرياضية الوطنية تحت مظلة اللجنة الاولمبية الأردنية ؛ بما يسهم في تطوير الرياضة المدرسية والارتقاء بمستوى الطلبة بدنيًا ومهاريًا وصحيًا، مشيدًا بدور الاتحاد الأردني للبيسبول والسوفتبول منذ عامين في نشر هذه الرياضة الحديثة وتعزيز حضورها على المستوى الوطني والدولي .



وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد، لا سيما في مجال تأهيل وتدريب معلمي التربية الرياضية ( تدريبياً وتحكيميًا وإداريًا ) في مختلف مديريات التربية والتعليم في الميدان ، وتمكينهم من نقل معارف ومهارات وقيم رياضة البيسبول5 إلى الطلبة، بما يفضي إبتداءًا إلى إنشاء فرق مدرسية على مستوى المدارس والمديريات، وصولًا إلى تشكيل منتخب مدرسي قادر على تمثيل الأردن في المحافل العربية والدولية.



واستعرض وفد الاتحاد أبرز مميزات رياضة البيسبول5، بوصفها نسخة مطورة من لعبتي البيسبول الكلاسيكية ، والتي تمتاز بسهولة تطبيقها داخل البيئة المدرسية، وقلة تكاليفها، حيث لا تتطلب في لعبها سوى كرة مطاطية ومساحة لعب محدودة لا تتعدى 21*21 متر ، فضلًا عن إمكانية ممارستها من قبل الطلبة من كلا الجنسين في مختلف الفئات العمرية.



ومن المتوقع أن يعقد الجانبان لقاءً لاحقًا لوضع إطار عملي لميثاق تعاون مشترك، لإدراج وإطلاق لعبة البيسبول5 في برامجه وبطولاته ضمن مدارس القرى والمدن والمخيمات في مختلف محافظات المملكة.



و في ختام اللقاء التنسيقي عبر وفد الاتحاد عن شكره وامتنانه للجهود المباركة والمساعي المبذولة التي تضطلع بها وزارة التربية والتعليم لتحقيق الأهداف التربوية والرياضية المنشودة.





