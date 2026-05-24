الأحد 2026-05-24 01:24 م

نحو عام من الغياب.. عبدالرحمن خرج من منزله في إربد ولم يعد حتى اليوم

صورة الشاب المفقود كما وردتنا من ذويه
 
الأحد، 24-05-2026 11:01 ص
الوكيل الإخباري - ناشد ذوو المواطن عبدالرحمن محمد جابر الأردنيين في البحث عن ابنهم المفقود منذ شهر حزيران 2025 في محافظة إربد، حيث خرج من المنزل منذ ذلك الوقت ولم يعد حتى الآن.اضافة اعلان


وقال شقيقه أحمد لـ"الوكيل الإخباري"، إن عبدالرحمن خرج من منزل العائلة في محافظة إربد في وقت مبكر صباحا وقد شوهد للمرة الأخيرة مساء يوم 17 حزيران 2025 في ملعب خماسي لكرة القدم ببلدة زوبيا، ولم يعد من ذلك الوقت، لافتا إلى أنه جرى إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة أكثر من مرة ولم يتم العثور عليه حتى الآن. 

وأضاف أن شقيقه لا يعاني من أي أمراض وصحته جيدة ولا يوجد لديه أي خلافات عائلية أو مع أي طرف آخر، مناشدا المواطنين الاتصال على الرقم الآتي في حال وجود معلومات عنه (0779828830). 

ولفت إلى أن شقيقه كان يرتدي عندما خرج آخر مرة من المنزل (قميص أبيض وأسود، بنطال أبيض، وحذاء أسود).
 
 


