نحو عام من الغياب.. عبدالرحمن خرج من منزله في إربد ولم يعد حتى اليوم

وقال شقيقه أحمد لـ"الوكيل الإخباري"، إن عبدالرحمن خرج من منزل العائلة في محافظة إربد في وقت مبكر صباحا وقد شوهد للمرة الأخيرة مساء يوم 17 حزيران 2025 في ملعب خماسي لكرة القدم ببلدة زوبيا، ولم يعد من ذلك الوقت، لافتا إلى أنه جرى إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة أكثر من مرة ولم يتم العثور عليه حتى الآن.
وأضاف أن شقيقه لا يعاني من أي أمراض وصحته جيدة ولا يوجد لديه أي خلافات عائلية أو مع أي طرف آخر، مناشدا المواطنين الاتصال على الرقم الآتي في حال وجود معلومات عنه (0779828830).
ولفت إلى أن شقيقه كان يرتدي عندما خرج آخر مرة من المنزل (قميص أبيض وأسود، بنطال أبيض، وحذاء أسود).
-
أخبار متعلقة
-
مدير إدارة البحث الجنائي يكرم مواطناً لأمانته بعد عثوره على حقيبة تحتوي على مصاغ ذهبي
-
رئيس البرلمان العربي يهنئ الأردن بمناسبة عيد الاستقلال
-
أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الاضحى المبارك
-
رئيس الوزراء ينعى وزير النقل الأسبق عيسى أيوب
-
اليابان تدعم خدمات استدامة المياه للاجئين السوريين بالزعتري بقيمة 250 ألف دولار
-
موفد الرئيس المصري يقدم التهاني بعيد استقلال المملكة
-
وزير خارجية فنزويلا من عمّان: نمر بمرحلة نمو ونأمل أن تكون الشركات الأردنية حاضرة فيها
-
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأسرة الوزارة يهنئون بمناسبة عيد استقلال المملكة الثمانين