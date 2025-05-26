نحو 300 ألف برميل ورادات الأردن من النفط العراقي الشهر الماضي

10:49 م

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة النفط العراقية، مساء الاثنين، إن كمية صادرات النفط العراقي إلى الأردن بلغت 299,819 برميلًا خلال شهر نيسان الماضي. اضافة اعلان





وبلغت مجموع صادرات العراق من النفط الخام الشهر الماضي 100,953,282 برميلًا، بإيرادات بلغت أكثر من 6,738,309,000 دولار.