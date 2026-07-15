نحو 445 ألف رحلة للشاحنات بالعقبة خلال أربعة أشهر

وبحسب بيان لسلطة العقبة اليوم الأربعاء، سجل شهر حزيران أعلى مستوى شهري خلال الفترة، إذ بلغ عدد التصاريح المكتملة نحو 125 ألف تصريح، مقارنة بنحو 105 آلاف تصريح خلال شهر أيار، بارتفاع بلغ نحو 20 بالمئة.
وتوزعت التصاريح المكتملة خلال الفترة بواقع 106 آلاف تصريح في آذار، و108 آلاف في نيسان، و105 آلاف في أيار، وصولاً إلى 125 ألف تصريح في حزيران.
كما ارتفع المعدل اليومي للرحلات خلال شهر حزيران إلى نحو 4200 رحلة يومياً، مقارنة بمتوسط يومي بلغ 3700 رحلة خلال الأشهر الأربعة، فيما وصل أعلى تدفق يومي مسجل خلال الشهر إلى 4920 رحلة.
وبالمقارنة مع عام 2025، الذي بلغ فيه المعدل اليومي نحو 3 آلاف رحلة، سجل متوسط حركة الشاحنات خلال الفترة الحالية ارتفاعاً بنسبة 23 بالمئة، ما يعكس زيادة واضحة في تدفق الشاحنات إلى منطقة العقبة.
وتشير هذه النتائج إلى تنامي الحركة اللوجستية عبر العقبة في ظل المتغيرات الإقليمية، وتعزيز دورها في دعم حركة التجارة والنقل وسلاسل التوريد، إلى جانب أهمية مواصلة تطوير كفاءة إدارة حركة الشاحنات والمحافظة على انسيابية الدخول والخروج.
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