نداء شرارة تهدي الملكة أغنية بمناسبة يوم ميلادها

الوكيل الإخباري- طرحت الفنانة الأردنية نداء شرارة أغنية بعنوان "نفخر بملكة هاشمية" من كلماتها وألحانها بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله.



ونشرت شرارة مقطعاً من أغنيتها المهداة للملكة الذي يصادف اليوم 31 (آب) عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت "كل عام وجلالة الملكة رانيا العبدلله بألف خير بمناسبة عيد ميلادها الميمون كل عام وأنتي الملهمة...".

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