نداء شرارة تهدي الملكة أغنية بمناسبة يوم ميلادها

ونشرت شرارة مقطعاً من أغنيتها المهداة للملكة الذي يصادف اليوم 31 (آب) عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت "كل عام وجلالة الملكة رانيا العبدلله بألف خير بمناسبة عيد ميلادها الميمون كل عام وأنتي الملهمة...".
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