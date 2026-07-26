نداء عاجل الى سائقي التكاسي بعمان

ويدعو أصحاب المناشدة سائق التاكسي، أو أي شخص يمكنه المساعدة في الوصول إليه، إلى التواصل على الرقم التالي:0782497951
كما يهيبون بالجميع مشاركة هذا النداء على أوسع نطاق، لعلّه يصل إلى سائق التاكسي ويتم العثور على الخاتم وإعادته إلى صاحبه.
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