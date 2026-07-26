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نداء عاجل الى سائقي التكاسي بعمان

تاكسي
تاكسي
 
الأحد، 26-07-2026 10:27 ص

الوكيل الإخباري-   يناشد مواطنون المساعدة في الوصول إلى سائق سيارة أجرة (تاكسي) بعد أن فقد أحد الركاب خاتمًا داخل المركبة، عقب رحلة انطلقت من خلف بركة مول في منطقة الصويفية باتجاه عبدون.

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وأوضحوا أن الخاتم ليس ملكًا للراكب، وإنما يعود لجهة عمل، ما يجعل العثور عليه أمرًا بالغ الأهمية.
ويدعو أصحاب المناشدة سائق التاكسي، أو أي شخص يمكنه المساعدة في الوصول إليه، إلى التواصل على الرقم التالي:0782497951


كما يهيبون بالجميع مشاركة هذا النداء على أوسع نطاق، لعلّه يصل إلى سائق التاكسي ويتم العثور على الخاتم وإعادته إلى صاحبه.

 
 


gnews

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