ندوة بالاغوار الشمالية حول وسطية الإسلام ومحاربة التطرف

وتحدث في الندوة التي أقيمت في مدرسة المشارع الثانوية للبنات، رئيس قسم الإشراف في المديرية محمد الربابعة، ومشرف الدراسات الاجتماعية حمزة بني عيسى، ورئيس قسم الإشراف التربوي جبر ظهيرات .
وعرض المتحدثون لمحاور الوسطية والاعتدال في الإسلام، ومفهوم التطرف وأسبابه والحلول، ودور الإعلام في التصدي للتطرف، وأهمية دور الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في بيان ونشر صورة الإسلام الصحيحة، ونبذ الإرهاب والتطرف من خلال مضامين رسالة عمان، ونشر السلام والأمن، إضافة إلى الأوراق النقاشية الملكية وبيان غاياتها ، إضافه الى سبل التعامل الآمن مع وسائل التواصل الاجتماعي.
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