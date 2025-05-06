ندوة بالاغوار الشمالية حول وسطية الإسلام ومحاربة التطرف

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية، اليوم الثلاثاء ، ندوة توعوية حول وسطية الإسلام ومحاربة الفكر المتطرف.

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وتحدث في الندوة التي أقيمت في مدرسة المشارع الثانوية للبنات، رئيس قسم الإشراف في المديرية محمد الربابعة، ومشرف الدراسات الاجتماعية حمزة بني عيسى، ورئيس قسم الإشراف التربوي جبر ظهيرات .