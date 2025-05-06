الثلاثاء 2025-05-06 05:56 م
 

ندوة بالاغوار الشمالية حول وسطية الإسلام ومحاربة التطرف

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 06-05-2025 05:24 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية، اليوم الثلاثاء ، ندوة توعوية حول وسطية الإسلام ومحاربة الفكر المتطرف.

اضافة اعلان


وتحدث في الندوة التي أقيمت في مدرسة المشارع الثانوية للبنات، رئيس قسم الإشراف في المديرية محمد الربابعة، ومشرف الدراسات الاجتماعية حمزة بني عيسى، ورئيس قسم الإشراف التربوي جبر ظهيرات .


وعرض المتحدثون لمحاور الوسطية والاعتدال في الإسلام، ومفهوم التطرف وأسبابه والحلول، ودور الإعلام في التصدي للتطرف، وأهمية دور الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في بيان ونشر صورة الإسلام الصحيحة، ونبذ الإرهاب والتطرف من خلال مضامين رسالة عمان، ونشر السلام والأمن، إضافة إلى الأوراق النقاشية الملكية وبيان غاياتها ، إضافه الى سبل التعامل الآمن مع وسائل التواصل الاجتماعي.

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدًا من مخاتير منطقتي النزهة وجبل القصور

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدًا من مخاتير منطقتي النزهة وجبل القصور

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء ينعى وزير الشباب الأسبق هشام الشراري

شعار جامعة آل البيت

أخبار محلية افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية الحقوق في جامعة آل البيت

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم مخيم الجلزون وينصب حاجزا عسكريا

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية ندوة بالاغوار الشمالية حول وسطية الإسلام ومحاربة التطرف

الأمن العام

أخبار محلية "شرطة الطفيلة" تحتفل بذكرى تأسيس جهاز الأمن العام

ارشيفية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: قصفنا مطار صنعاء في اليمن ومحطات للطاقة

ارشيفية

فلسطين مستوطنون يضرمون النار في أراضٍ قرب رام الله



 
 





الأكثر مشاهدة