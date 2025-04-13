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ندوة بجامعة العلوم والتكنولوجيا عن الدور الأردني في رفض التهجير

جامعة العلوم والتكنولوجيا
جامعة العلوم والتكنولوجيا
 
الأحد، 13-04-2025 08:02 م

الوكيل الإخباري-    نظمت جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الأحد ندوة بعنوان "الاعتزاز بالمواقف الهاشمية ورفض التهجير"، دعمًا وتأييدًا لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ودور الأردن بقيادته في دعم القضية الفلسطينية ورفض جميع محاولات التهجير أو التنازل عن الحقوق الفلسطينية المشروعة.

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عُقدت الندوة برعاية رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، وبالتعاون مع مبادرة "يلا نشارك، يلا نتحزّب"، ضمن فعاليات برنامج "حوارات الأردن" الذي يهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ الثوابت السياسية والوطنية في وجدان الطلبة.


وشارك في الحوار عضو مجلس الأعيان ووزير الزراعة الأسبق الدكتور عاكف الزعبي، ووزير الإعلام الأسبق فيصل الشبول، وعضو مجلس إدارة التلفزيون الأردني الدكتورة يسر حسان، ورئيس النادي السياسي الطالب أيهم الجمال.

 
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