ندوة بجامعة العلوم والتكنولوجيا عن الدور الأردني في رفض التهجير

عُقدت الندوة برعاية رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، وبالتعاون مع مبادرة "يلا نشارك، يلا نتحزّب"، ضمن فعاليات برنامج "حوارات الأردن" الذي يهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ الثوابت السياسية والوطنية في وجدان الطلبة.
وشارك في الحوار عضو مجلس الأعيان ووزير الزراعة الأسبق الدكتور عاكف الزعبي، ووزير الإعلام الأسبق فيصل الشبول، وعضو مجلس إدارة التلفزيون الأردني الدكتورة يسر حسان، ورئيس النادي السياسي الطالب أيهم الجمال.
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