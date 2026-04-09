ندوة بجامعة جرش حول اللغة العربية في العلوم الإسلامية

وأكد مفتي عام المملكة سماحة الشيخ الدكتور أحمد الحسنات خلال الندوة التي أدارها عميد كلية الشريعة الدكتور عبدالله الوردات، أن اللغة العربية ليست مجرد وسيلة تعبير، بل هي وعاء العلوم الإسلامية من تفسير وحديث وفقه وأصول الفقه، مبينًا أن بها نزل القرآن الكريم، وهي مفتاح فهم النصوص الشرعية فهمًا صحيحًا.
وشدد على أن الضعف في اللغة العربية يؤدي إلى خلل في فهم الدين وانحراف في الفتوى والاستنباط، داعيًا إلى تعزيز تعليم العربية في المناهج، خاصة لطلبة العلوم الشرعية، مشيرًا إلى أهمية ربط تعليم العربية بالتطبيق، لا الاقتصار على الجانب النظري.
أخبار متعلقة
أمانة عمان تعلن إجراء تحويلات مرورية
-
"الغذاء والدواء": الدواء الذي يحتوي على المادة الفعالة colchicine متوفر
-
الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /٩ يجري عملية جراحية دقيقة
-
وزير الخارجية يحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان
-
اتفاقية لتعزيز أعمال ترميم وصون المواقع الأثرية في إقليم البترا
-
وزير البيئة يشارك بحملة نظافة في غابات وصفي التل
-
اتفاقية تعاون بين وزارة البيئة والحديقة النباتية الملكية