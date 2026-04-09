ندوة بجامعة جرش حول اللغة العربية في العلوم الإسلامية

الوكيل الإخباري- نظّمت كلية الشريعة في جامعة جرش اليوم بالتعاون مع مركز اللغات، ندوة بعنوان "اللغة العربية في العلوم الإسلامية: تراث علمي وضرورة تعليمية واستشراف معرفي"، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد الخلايلة، ومدير أوقاف جرش باسم الزعبي وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة.

وأكد مفتي عام المملكة سماحة الشيخ الدكتور أحمد الحسنات خلال الندوة التي أدارها عميد كلية الشريعة الدكتور عبدالله الوردات، أن اللغة العربية ليست مجرد وسيلة تعبير، بل هي وعاء العلوم الإسلامية من تفسير وحديث وفقه وأصول الفقه، مبينًا أن بها نزل القرآن الكريم، وهي مفتاح فهم النصوص الشرعية فهمًا صحيحًا.