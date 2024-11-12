الوكيل الإخباري- بحضور سمو الأميرة ريم علي، رئيسة مؤسسة آنا ليند للحوار بين الثقافات، نظّمت الشبكة الأردنية لمؤسسة آنا ليند، تحت مظلة المعهد الملكي للدراسات الدينية، ندوة بعنوان "إسهامات المرأة العربية في الإرث الثقافي والأدب".

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وشارك في الندوة، التي أدارها أستاذ الأدب العربي في الجامعة الهاشمية، الدكتور مصلح النجار، أديبات من الأردن وسوريا ومصر وفلسطين.