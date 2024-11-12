 
الثلاثاء 2024-11-12 05:28 م
 

ندوة بعنوان إسهامات المرأة العربية في الإرث الثقافي والأدب

بحضور سمو الأميرة ريم علي
بحضور سمو الأميرة ريم علي
الثلاثاء، 12-11-2024 04:59 م

الوكيل الإخباري-    بحضور سمو الأميرة ريم علي، رئيسة مؤسسة آنا ليند للحوار بين الثقافات، نظّمت الشبكة الأردنية لمؤسسة آنا ليند، تحت مظلة المعهد الملكي للدراسات الدينية، ندوة بعنوان "إسهامات المرأة العربية في الإرث الثقافي والأدب".

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وشارك في الندوة، التي أدارها أستاذ الأدب العربي في الجامعة الهاشمية، الدكتور مصلح النجار، أديبات من الأردن وسوريا ومصر وفلسطين.


وأشارت مديرة المعهد الملكي للدراسات الدينية، الدكتورة رينيه حتر، في كلمتها إلى أهمية هذه الندوة في تسليط الضوء على دور المرأة العربية في الحفاظ على الإرث الثقافي، ليس كحافظة له فحسب، بل كمبدعة في إعادة صياغته وتطويره في ظل التحديات الراهنة.

 
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