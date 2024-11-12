ندوة بعنوان إسهامات المرأة العربية في الإرث الثقافي والأدب

وشارك في الندوة، التي أدارها أستاذ الأدب العربي في الجامعة الهاشمية، الدكتور مصلح النجار، أديبات من الأردن وسوريا ومصر وفلسطين.
وأشارت مديرة المعهد الملكي للدراسات الدينية، الدكتورة رينيه حتر، في كلمتها إلى أهمية هذه الندوة في تسليط الضوء على دور المرأة العربية في الحفاظ على الإرث الثقافي، ليس كحافظة له فحسب، بل كمبدعة في إعادة صياغته وتطويره في ظل التحديات الراهنة.
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