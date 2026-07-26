ندوة بعنوان "حروب المستقبل: القوة والصراع" في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

02:25 م

الوكيل الإخباري- نظمت كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، اليوم الأحد، ندوة بعنوان "حروب المستقبل: القوة والصراع"، لدارسي دورة الدفاع الوطني (24)، بمشاركة اللواء المتقاعد هلال الخوالدة واللواء الركن المتقاعد محمد سالم جرادات، وبحضور آمر الكلية، وأعضاء هيئة التوجيه. اضافة اعلان





وتناولت الندوة عدداً من المحاور الرئيسة، أبرزها طبيعة حروب المستقبل والتحول من الحروب التقليدية إلى الصراعات الهجينة المستمرة، والتكنولوجيا ومجالات القتال الحديثة، بما في ذلك استخدامات الذكاء الاصطناعي، والفضاء السيبراني، والحروب متعددة المجالات، إلى جانب استعداد الدولة لمواجهة حروب المستقبل.



كما ناقش المحاضرون محاور الصمود الوطني، والردع الشامل، وتكامل أدوات القوة الوطنية، والحوكمة الاستراتيجية لحروب المستقبل، وآليات صناعة القرار في بيئة تتسم بدرجة عالية من التعقيد.



وفي ختام الندوة، دار نقاش موسع أجاب خلاله المشاركون عن أسئلة واستفسارات الدارسين.









