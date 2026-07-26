الأحد 2026-07-26 04:43 م

ندوة بعنوان "حروب المستقبل: القوة والصراع" في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

ندوة بعنوان "حروب المستقبل: القوة والصراع" في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية
ندوة بعنوان "حروب المستقبل: القوة والصراع" في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية
 
الأحد، 26-07-2026 02:25 م
الوكيل الإخباري- نظمت كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، اليوم الأحد، ندوة بعنوان "حروب المستقبل: القوة والصراع"، لدارسي دورة الدفاع الوطني (24)، بمشاركة اللواء المتقاعد هلال الخوالدة واللواء الركن المتقاعد محمد سالم جرادات، وبحضور آمر الكلية، وأعضاء هيئة التوجيه.اضافة اعلان


وتناولت الندوة عدداً من المحاور الرئيسة، أبرزها طبيعة حروب المستقبل والتحول من الحروب التقليدية إلى الصراعات الهجينة المستمرة، والتكنولوجيا ومجالات القتال الحديثة، بما في ذلك استخدامات الذكاء الاصطناعي، والفضاء السيبراني، والحروب متعددة المجالات، إلى جانب استعداد الدولة لمواجهة حروب المستقبل.

كما ناقش المحاضرون محاور الصمود الوطني، والردع الشامل، وتكامل أدوات القوة الوطنية، والحوكمة الاستراتيجية لحروب المستقبل، وآليات صناعة القرار في بيئة تتسم بدرجة عالية من التعقيد.

وفي ختام الندوة، دار نقاش موسع أجاب خلاله المشاركون عن أسئلة واستفسارات الدارسين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي مصدر إيراني لرويترز: سنوقف الهجمات إذا استمرت واشنطن في وقف الضربات

ل

أخبار محلية الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة يحصل على اعتماد دولي لمعاييره الوطنية حتى 2030

وزير البيئة: الوزارة ماضية في توسيع شراكاتها مع المجتمع المدني

أخبار محلية وزير البيئة: الوزارة ماضية في توسيع شراكاتها مع المجتمع المدني

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

فلسطين عبّاس يطالب بتدخل دولي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين

سفن في مضيق هرمز

عربي ودولي إعلام إيراني: انفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري

سيب

فيديو منوع تخيّل أن تشعر بكل مشهد وكأنه يحدث لك… هذا ما يحدث في اليابان

شسثيب

فيديو منوع ردة فعل كلب عند رؤية حصان لأول مرة

البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز يوقعان اتفاقية لإطلاق برنامج "طريقي إلى النجاح"

أخبار الشركات البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز يوقعان اتفاقية لإطلاق برنامج "طريقي إلى النجاح"



 
 






الأكثر مشاهدة

 