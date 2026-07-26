ندوة بعنوان "حروب المستقبل: القوة والصراع" في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

وتناولت الندوة عدداً من المحاور الرئيسة، أبرزها طبيعة حروب المستقبل والتحول من الحروب التقليدية إلى الصراعات الهجينة المستمرة، والتكنولوجيا ومجالات القتال الحديثة، بما في ذلك استخدامات الذكاء الاصطناعي، والفضاء السيبراني، والحروب متعددة المجالات، إلى جانب استعداد الدولة لمواجهة حروب المستقبل.
كما ناقش المحاضرون محاور الصمود الوطني، والردع الشامل، وتكامل أدوات القوة الوطنية، والحوكمة الاستراتيجية لحروب المستقبل، وآليات صناعة القرار في بيئة تتسم بدرجة عالية من التعقيد.
وفي ختام الندوة، دار نقاش موسع أجاب خلاله المشاركون عن أسئلة واستفسارات الدارسين.
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