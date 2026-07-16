الخميس 2026-07-16 02:05 م

ندوة بعنوان "مادبا مدينة الفسيفساء ودورها في بناء السردية الأردنية" الاحد المقبل

أمين عام وزارة الثقافة يفتتح ملتقى "إيوان" السياحي الثقافي الأول
وزارة الثقافة
 
الخميس، 16-07-2026 12:18 م

الوكيل الإخباري-    تعقد وزارة الثقافة ندوة حوارية بعنوان: "مأدبا مدينة الفسيفساء ودورها في بناء السردية الأردنية"، يوم الأحد المقبل في الجامعة الألمانية الأردنية الساعة الحادية عشرة صباحاً.

اضافة اعلان


ووفق بيان الوزارة، اليوم الخميس، تأتي الندوة التي تعقد في مبنى مدرّج (H) بالجامعة الألمانية، ضمن برنامج حوارات المنبثق عن مشروع السردية الأردنية، وتهدف إلى تسليط الضوء على مكونات السردية الأردنية المرتبطة بالإنسان والأرض.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

شثس

فيديو منوع متداول حول العالم: طيّار يشرح سبب الصوت الشهير الذي يزعج ويُخيف المسافرين في الطائرة!

ESFR

فيديو منوع علامات نقص فيتامين "د" لا يعرفها الكثيرون

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني، اليوم الأحد، عن منح الترخيص الرسمي لمطار مدينة عمّان لتشغيل الرحلات الجوية المدنية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المتواصلة لدعم مشاريع قطاع الطيران المدني، وبم

أخبار محلية "هيئة الطيران المدني" والمركز الجغرافي الملكي يوقعان مذكرة تفاهم

وتشهد كييف وخاركوف وجيتومير وأوديسا ولفوف ودنيبروبيتروفسك وإيفانو فرانكيفسك وكريفوي روغ ونيكولايف ولوتسك وبولتافا وتيرنوبيل وتشيرنيغوف وزابوروجيه احتجاجات واسعة. وفي كييف احتشد المئات في محيط الحي ال

عربي ودولي أوكرانيا.. احتجاجات على إقالة وزير الدفاع في 10 مدن

وقف تحميل النفط بجميع الموانئ العراقية بعد واقعة في البصرة

عربي ودولي وقف تحميل النفط بجميع الموانئ العراقية بعد واقعة في البصرة

سلطة المياه تطلق الحزمة الأولى من خدماتها الإلكترونية بـ34 خدمة رقمية

أخبار محلية سلطة المياه تطلق الحزمة الأولى من خدماتها الإلكترونية بـ34 خدمة رقمية

غزة

فلسطين "صحة غزة": 4 شهداء و28 مصابا خلال الساعات الماضية

الاتحاد الأوروبي يبحث تقليص التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

أخبار محلية الاتحاد الأوروبي: قرابة 1.6 مليار يورو لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه



 
 






الأكثر مشاهدة

 