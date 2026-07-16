ندوة بعنوان "مادبا مدينة الفسيفساء ودورها في بناء السردية الأردنية" الاحد المقبل

الوكيل الإخباري- تعقد وزارة الثقافة ندوة حوارية بعنوان: "مأدبا مدينة الفسيفساء ودورها في بناء السردية الأردنية"، يوم الأحد المقبل في الجامعة الألمانية الأردنية الساعة الحادية عشرة صباحاً.

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