ندوة بعنوان "مادبا مدينة الفسيفساء ودورها في بناء السردية الأردنية" غدا الاحد

ووفق بيان الوزارة، اليوم السبت، تأتي الندوة التي تعقد في مبنى مدرّج (H) بالجامعة الألمانية، ضمن برنامج حوارات المنبثق عن مشروع السردية الأردنية، وتهدف إلى تسليط الضوء على مكونات السردية الأردنية المرتبطة بالإنسان والأرض.
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