السبت 2026-07-18 03:35 م

ندوة بعنوان "مادبا مدينة الفسيفساء ودورها في بناء السردية الأردنية" غدا الاحد

أمين عام وزارة الثقافة يفتتح ملتقى "إيوان" السياحي الثقافي الأول
وزارة الثقافة
 
السبت، 18-07-2026 01:24 م

الوكيل الإخباري-    تعقد وزارة الثقافة ندوة حوارية بعنوان: "مأدبا مدينة الفسيفساء ودورها في بناء السردية الأردنية"، يوم غد الأحد في الجامعة الألمانية الأردنية الساعة الحادية عشرة صباحاً.

اضافة اعلان


ووفق بيان الوزارة، اليوم السبت، تأتي الندوة التي تعقد في مبنى مدرّج (H) بالجامعة الألمانية، ضمن برنامج حوارات المنبثق عن مشروع السردية الأردنية، وتهدف إلى تسليط الضوء على مكونات السردية الأردنية المرتبطة بالإنسان والأرض.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

أوقات الدوام الرسمي لإدارة ترخيص السائقين والمركبات خلال رمضان

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

وزارة الأوقاف

أخبار محلية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من ربط الأذان الموحد في مساجد المفرق

السفارة الأمريكية في عمان تطلق تنبيهاً أمنياً لمواطنيها

أخبار محلية السفارة الأميركية تحذر رعاياها في الأردن

علم الامارات

عربي ودولي الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت

وفد من المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 يزور مقبرة شهداء الجيش العربي في نابلس

أخبار محلية وفد من المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 يزور مقبرة شهداء الجيش العربي في نابلس

الكويت تغلق مجالها الجوي مؤقتًا وتحوّل الرحلات إلى مطارات بديلة

عربي ودولي مؤسسة البترول الكويتية: إصابات وأضرار مادية جراء هجمات إيرانية

أمين عام وزارة الثقافة يفتتح ملتقى "إيوان" السياحي الثقافي الأول

أخبار محلية ندوة بعنوان "مادبا مدينة الفسيفساء ودورها في بناء السردية الأردنية" غدا الاحد

معبر الكرامة

فلسطين أكثر من 38 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الفلسطيني الأسبوع الماضي



 
 






الأكثر مشاهدة

 