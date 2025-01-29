ندوة تستحضر الشعر الصوفي والمقامات الموسيقية للأعظمي والدقم

وتحدث الأعظمي في المحاضرة التي أدارها مدير مركز "تعلم وأعلم" الدكتور احمد ماضي، عن تطور المقامات الموسيقية العراقية وعلاقتها بالشعر الصوفي، مبيناً أن الصوفية فلسفة إنسانية منذ بدء الخليقة أوصلها الى الناس شعرها الخاص.
وقال: "المقام العراقي، هو لون من ألوان الغناء السائدة في العراق، تمتد جذوره إلى سنوات موغلة في القدم، لتصل إلى الدولة العباسية، ومن ثم انتقل شفاهاً عبر قرّاء المقام إلى الأجيال اللاحقة وصولاً إلى الوقت الحاضر، مشيرا الى ان الإنشاد الصوفي، من أكثر أنواع الفنون تعبيراً عن طاقات الفنان الصوتية والموسيقية".
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