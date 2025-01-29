ندوة تستحضر الشعر الصوفي والمقامات الموسيقية للأعظمي والدقم

الوكيل الإخباري- غاص قارئ المقام العراقي الدكتور حسين الأعظمي، والباحث الأردني الدكتور نسيم الدقم، في الشعر الصوفي والمقامات العراقية، والتراث الفني الفلسطيني، في محاضرة ألقياها مساء أمس الثلاثاء في رابطة الكتاب الأردنيين بعمان، بدعوة من مركز "تعلم وأعلم" للأبحاث والدراسات.

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وتحدث الأعظمي في المحاضرة التي أدارها مدير مركز "تعلم وأعلم" الدكتور احمد ماضي، عن تطور المقامات الموسيقية العراقية وعلاقتها بالشعر الصوفي، مبيناً أن الصوفية فلسفة إنسانية منذ بدء الخليقة أوصلها الى الناس شعرها الخاص.