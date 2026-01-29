الخميس 2026-01-29 07:17 م

ندوة تعاين صناعة الفيلم في السينما الاردنية

الوكيل الإخباري-   عاينت ندوة بعنوان "صناعة الفيلم في السينما الأردنية" نظمها منتدى النقد الدرامي مساء أمس الأربعاء في المقر الرئيس لرابطة الكتاب الأردنيين، المحاولات الأولى لصناعة فيلم أردني والواقع والتحديات وآفاق التطوير.

وشارك في الندوة عضو الرابطة الناقد والمؤرخ السينمائي الزميل ناجح حسن، والمخرج السينمائي والأكاديمي الدكتور أحمد الفالح، وأدارها مقرر لجنة الكتابة الابداعية والدراسات في الفنون الدرامية بالرابطة وعضو المنتدى الناقد المسرحي الزميل مجدي التل.


وقال الناقد حسن في الندوة التي حضرها عدد من أعضاء الرابطة والمنتدى ومهتمين، إن صناعة السينما لم تأت من فراغ، وإنما نتيجة التأثر بالحراك السينمائي الذي كان يسود الدول العربية، حيث كانت مصر تتسيد على خارطة الإنتاج والتوزيع السينمائي بسبب عوامل عديدة،بينما صناعة الفيلم في الدول العربية ومنها العراق وسوريا ولبنان كانت حبيسة محليتها أو المهرجانات السينمائية.

 
 


