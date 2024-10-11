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ندوة تعاين علاقات الأردن وفلسطين والجزائر التاريخية ضمن معرض عمان الدولي للكتاب

معرض عمان الدولي للكتاب
معرض عمان الدولي للكتاب
الجمعة، 11-10-2024 06:15 م

الوكيل الإخباري-   عاين باحثان العلاقات التاريخية التي تربط الأردن والجزائر مع فلسطين، وذلك مساء أمس الخميس في قاعة الندوات بمركز المعارض، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي للدورة الـ23 لمعرض عمان الدولي للكتاب الذي تحل فيه الجزائر ضيف شرف الدورة.

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وشارك في الندوة التي حملت عنوان "الأردن وفلسطين والجزائر.. قراءات تاريخية"، الباحثان الدكتور محمد عيسى العدوان وإبراهيم باجس المقدسي وأدارها رئيس اللجنة الثقافية الزميل جعفر العقيلي.


 

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