ندوة تعاين علاقات الأردن وفلسطين والجزائر التاريخية ضمن معرض عمان الدولي للكتاب

وشارك في الندوة التي حملت عنوان "الأردن وفلسطين والجزائر.. قراءات تاريخية"، الباحثان الدكتور محمد عيسى العدوان وإبراهيم باجس المقدسي وأدارها رئيس اللجنة الثقافية الزميل جعفر العقيلي.
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