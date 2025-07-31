ندوة توعوية بالرمثا حول آفة المخدرات وأثرها على المجتمع

وتحدث الرائد سفيان العزام من إدارة مكافحة المخدرات خلال الندوة التي أدارها الصحفي بسام السلمان، حول تعريف المخدرات وعناصرها والتي تؤدي إلى خلل كلي أو جزئي في الجهاز العصبي وتعمل على قتل خلايا الدماغ، بحيث لا يسيطر المتعاطي على أفعاله وتصرفاته.
وبين، أن مديرية مكافحة المخدرات، تعمل على حماية أراضي المملكة من هذه الآفة ونشر الوعي بين المواطنين وإظهار الآثار السلبية لهذه الآفة على الفرد المجتمع.
بدوره، دعا الناشط الاجتماعي حسن عويس الشباب إلى حسن اختيار الأقران الذين لديهم أخلاق حسنة، مشيرًا إلى أن الله كرم الانسان بالعقل ولا يجوز إفساده من خلال تعاطي هذه الآفة التي تؤدي إلى إفساد النفس والمجتمع.
-
أخبار متعلقة
-
بريزات: إغلاق 32 فندقا في البترا وتسريح 700 موظف نتيجة تراجع أعداد السياح
-
اتفاقية تعاون بين المعونة الوطنية وشركة توليد الكهرباء المركزية
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة اليونانية
-
الضمان: تخصيص 522 راتب تقاعد وفاة طبيعية خلال النصف الأول
-
التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي لمبحث اللغة الإنجليزية
-
هيثم الوكيل يطلق برنامجه "وانت مروّح" على أثير "ميلودي"
-
أمانة عمان تطلق نظام "بيان التخزين" لسوق الخضار والفواكه
-
بني مصطفى تبحث مع اليونيسف التعاون في تنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية