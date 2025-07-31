ندوة توعوية بالرمثا حول آفة المخدرات وأثرها على المجتمع

الوكيل الإخباري- نظمت جمعية قدرات اليوم الخميس، ندوة حوارية توعوية حول آفة المخدرات وأثرها على المجتمع بالتعاون مع الشرطة المجتمعية في قاعة الملكة رانيا بالرمثا، بحضور النائب علي الخزاعلة، ورئيس لجنة بلدية الرمثا جمال أبو عبيد وعدد من المهتمين من أبناء الرمثا.

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وتحدث الرائد سفيان العزام من إدارة مكافحة المخدرات خلال الندوة التي أدارها الصحفي بسام السلمان، حول تعريف المخدرات وعناصرها والتي تؤدي إلى خلل كلي أو جزئي في الجهاز العصبي وتعمل على قتل خلايا الدماغ، بحيث لا يسيطر المتعاطي على أفعاله وتصرفاته.



وبين، أن مديرية مكافحة المخدرات، تعمل على حماية أراضي المملكة من هذه الآفة ونشر الوعي بين المواطنين وإظهار الآثار السلبية لهذه الآفة على الفرد المجتمع.