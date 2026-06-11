ندوة ثقافية في السلط تسلط الضوء على إنجازات الوطن في مسيرة الاستقلال

وألقى رئيس المنتدى ليث القصير، كلمة أكد خلالها أهمية استذكار المنجزات الوطنية التي تحققت خلال مسيرة الدولة الأردنية منذ الاستقلال وما شهدته مختلف القطاعات من تطور ونماء بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة.
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