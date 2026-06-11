الخميس 2026-06-11 12:45 م

ندوة ثقافية في السلط تسلط الضوء على إنجازات الوطن في مسيرة الاستقلال

ندوة ثقافية في السلط تسلط الضوء على إنجازات الوطن في مسيرة الاستقلال
ندوة ثقافية في السلط تسلط الضوء على إنجازات الوطن في مسيرة الاستقلال
 
الخميس، 11-06-2026 11:47 ص

الوكيل الإخباري-    نظم منتدى السلط الثقافي وجمعية ملتقى خريجات مدرسة السلط الثانوية الثقافية للبنات، بالتعاون مع مديرية ثقافة البلقاء مساء أمس الأربعاء، ندوة ثقافية بعنوان "إنجازات وطننا في استقلالنا: التعليم، والأوقاف والمقدسات الإسلامية، والثقافة " .

اضافة اعلان


وألقى رئيس المنتدى ليث القصير، كلمة أكد خلالها أهمية استذكار المنجزات الوطنية التي تحققت خلال مسيرة الدولة الأردنية منذ الاستقلال وما شهدته مختلف القطاعات من تطور ونماء بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة.

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المياه توضح بخصوص مشروع الناقل الوطني

أخبار محلية توضيح هام من وزارة المياه بخصوص مشروع الناقل الوطني

الصين تعتمد دواء مبتكرا لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية

عربي ودولي بكين تحض الولايات المتحدة وإيران على وقف عملياتهما العسكرية فورا

البنك الأردني الكويتي الراعي البلاتيني لمعرض الوكالات والامتياز التجاري 2026 بالشراكة مع مصرف بغداد

أخبار الشركات البنك الأردني الكويتي الراعي البلاتيني لمعرض الوكالات والامتياز التجاري 2026 بالشراكة مع مصرف بغداد

وزارة العمل والبطاقة الحمراء لعمل الأطفال - صورة

أخبار محلية وزارة العمل والبطاقة الحمراء لعمل الأطفال - صورة

مجلس الوزراء يقرر إحالة عدد من ضباط الأمن العام إلى التقاعد - أسماء

أخبار محلية إحالة عدد من ضباط الأمن العام إلى التقاعد - أسماء

ضربة موجعة لعشاق كرة القدم العربية قبل انطلاق المونديال بساعات

ترند ضربة موجعة لعشاق كرة القدم العربية قبل انطلاق المونديال بساعات

السعودية تمهل دبلوماسيين إيرانيين 24 ساعة للمغادرة

عربي ودولي السعودية تدين بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت

تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وبعلبك في البقاع



 
 






الأكثر مشاهدة

 