ندوة ثقافية في السلط تسلط الضوء على إنجازات الوطن في مسيرة الاستقلال

الوكيل الإخباري- نظم منتدى السلط الثقافي وجمعية ملتقى خريجات مدرسة السلط الثانوية الثقافية للبنات، بالتعاون مع مديرية ثقافة البلقاء مساء أمس الأربعاء، ندوة ثقافية بعنوان "إنجازات وطننا في استقلالنا: التعليم، والأوقاف والمقدسات الإسلامية، والثقافة " .

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