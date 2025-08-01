الأحد 2025-08-03 02:40 م
 

ندوة حول الصحة النفسية في مركز شباب الوسطية

ندوة حول الصحة النفسية في مركز شباب الوسطية
ندوة حول الصحة النفسية في مركز شباب الوسطية
 
الجمعة، 01-08-2025 04:23 م
الوكيل الإخباري-  نظم مركز شباب الوسطية، ضمن خطة نشاطات المركز الصيفية، ندوة توعوية حول "الصحة النفسية " قدمتها المدربة حنين رواشده.اضافة اعلان


وتناولت الندوة الأساسيات التي تقوم عليها الصحة النفسية للإنسان، وأسباب اختلال الصحة النفسية، وطرق الوقاية من الوقوع في مشكلات نفسية.

وأشارت المدربة، إلى أن الاكتئاب أصبح أزمة عالمية يصاب به الكثير من الناس، نتيجة للإحباطات الكثيرة في المجتمعات.

وأوضحت أن الصحة النفسية تتحقق عندما يحقق الإنسان ما يسعى إليه أو ما يحتاج إليه، وأهم ما يحتاجه الإنسان هي الأشياء الأساسية التي تساعده على الحياة.

وتحدثت المدربة، عن السلوكيات التي تؤدي إلى الاضطراب النفسي عند الشباب والمتمثلة في توجيه النقد واللوم والشكوى المستمرة، والتهديد والعقاب والسيطرة، دون إعطائهم مساحة من الحرية للتعبير عن رأيهم أو رغباتهم.

وخلصت المدربة إلى أنه لتحقيق الصحة النفسية للإنسان لا بد من إشباع جميع الاحتياجات، دون أن يكون هناك سيطرة من طرف على الطرف الآخر.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

نهغ

فيديو منوع كيف ساهمت الدهون في إنقاذ حياتها

ة ى

فيديو منوع فرح الهادي تتحدث عن سبب انفصالها عن عقيل

البترا

أخبار محلية بريزات: إغلاق 32 فندقا في البترا وتسريح 700 موظف نتيجة تراجع أعداد السياح

طكمنتال

فيديو منوع عريس يُثير الجدل بتصرفاته مع عروسته في يوم زفافهم 😳!

نهة

فيديو منوع شاب يشارك تكاليف حفل زفافه: كلفني الزواج أكثر من 400 ألف ريال

بر

فيديو منوع صالحة تنبه سعيد لخفض صوته

الوكيل الإخباري- اعلن صندوق المعونة الوطنية اليوم الاربعاء عن حاجته لتعبئة وظائف شاغرة.

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين المعونة الوطنية وشركة توليد الكهرباء المركزية

بربربر

فيديو منوع فتاة تشارك: 3 شروط تمنعها من الارتباط بأي رجل



 
 





الأكثر مشاهدة