الوكيل الإخباري- نظم برنامج "جوردان سورس" الذي يعمل تحت مظلة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ندوة حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع السفارتين الأردنية في كندا والكندية في الأردن، ومجلس الأعمال العربي الكندي.

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وبحسب بيان للبرنامج، اليوم الأحد، هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني أمام كبار صناع القرار في كندا، إضافة إلى تعزيز التعاون من خلال إقامة شراكات بين الشركات الأردنية والكندية، وفتح آفاق للتوسع والنمو والابتكار، إلى جانب إبراز المزايا التنافسية للأردن، بما في ذلك القوى الشبابية، والموقع الاستراتيجي، والبيئة الداعمة لريادة الأعمال.