ندوة حول مشروع الزراعة الذكية والعضوية

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم السبت، أعمال المجموعة النقاشية الخاصة بمشروع الزراعة الذكية والعضوية أحد المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تطوير التعليم الزراعي وربطه باحتياجات سوق العمل، وتعزيز التحول نحو الزراعة الذكية والعضوية، بحسب بيان لنقابة المهندسين الزراعيين.

وقال أمين سر مجلس النقابة إبراهيم الهبارنة، إن المشروع يمثل محطة مهنية متقدمة للتعاون بين الجامعات والمؤسسات المهنية في الأردن وشركاء المشروع في أوروبا، مشيرا إلى أهمية ربط المعرفة الأكاديمية بالخبرة العملية لإنشاء مراكز تدريب ومختبرات للزراعة الذكية والعضوية، وتعزيز مهارات المهندسين الزراعيين والشباب والنساء والمزارعين في القطاع الزراعي.



من جهته، أشار منسق المشروع أسامة بزبز، إلى أن المشروع يقوم على 4 محاور رئيسة تشمل تطوير التعليم الزراعي بما يتماشى مع التقنيات الحديثة، وتعزيز مهارات الزراعة الذكية لدى الطلبة والمهنيين، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، ودعم التحول الأخضر في منطقة البحر الأبيض المتوسط لحماية البيئة وتعزيز الأمن الغذائي والحد من الأثر البيئي للإنتاج الزراعي.



وخلال أعمال المجموعة النقاشية، جرى حوار معمق حول أفضل الآليات لتوطين الخبرة العملية وتطوير الجوانب الفنية والمهنية للمشروع، وضمان استدامته من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص والجامعات والمؤسسات المانحة الدولية.