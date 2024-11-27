ندوة عن الرعاية الهاشمية للقدس في "ثقافة جرش"

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية الثقافة في محافظة جرش بالتعاون مع اللجنة الملكية لشؤون القدس، اليوم الأربعاء، ندوة حوارية عن الرعاية الهاشمية للقدس.

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وقال نائب المحافظ الدكتور محمد العوامرة خلال رعايته فعاليات الندوة، إن الوصاية الهاشمية على القدس امتداد للدور الأردني الهاشمي تجاه القدس الشريف، والذي حمل رعايته وإعماره الهاشميون على مدى التاريخ، خصوصا جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في المحافل الدولية لتأكيد موقف الأردن الثابت تجاه فلسطين.