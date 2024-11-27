ندوة عن الرعاية الهاشمية للقدس في "ثقافة جرش"

وقال نائب المحافظ الدكتور محمد العوامرة خلال رعايته فعاليات الندوة، إن الوصاية الهاشمية على القدس امتداد للدور الأردني الهاشمي تجاه القدس الشريف، والذي حمل رعايته وإعماره الهاشميون على مدى التاريخ، خصوصا جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في المحافل الدولية لتأكيد موقف الأردن الثابت تجاه فلسطين.
بدوره، أشار رئيس مجلس المحافظة رائد العتوم، إلى دور جلالته للحفاظ على القدس والمقدسات الإسلامية، مؤكدا أهمية الوصاية الهاشمية ومسؤولية حماية وصيانة المقدسات وترميمها.
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