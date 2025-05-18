ندوة في الأردنية تبحث تطوير الاقتصاد الإسلامي ومقاصده

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، اليوم الأحد، ندوة علمية بعنوان "نحو دراسات وبحوث رائدة في الاقتصاد الإسلامي ومقاصده"، وذلك بالتعاون مع منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي.

اضافة اعلان



وأشار الأمين العام لمنتدى البركة، الشيخ يوسف حسن خلاوي، إلى أن الأردن يُعد من أوائل الدول في مجال الاقتصاد الإسلامي، حيث انطلقت منه أول خمسة بنوك إسلامية في العالم، كما يُصنّف ضمن أول خمس دول عالميًا في الإنتاج العلمي في هذا المجال، وفقًا لدراسة صادرة عن المنتدى.