ندوة في الأردنية تبحث تطوير الاقتصاد الإسلامي ومقاصده

وأشار الأمين العام لمنتدى البركة، الشيخ يوسف حسن خلاوي، إلى أن الأردن يُعد من أوائل الدول في مجال الاقتصاد الإسلامي، حيث انطلقت منه أول خمسة بنوك إسلامية في العالم، كما يُصنّف ضمن أول خمس دول عالميًا في الإنتاج العلمي في هذا المجال، وفقًا لدراسة صادرة عن المنتدى.
وأوضح أن الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات سيعقدها المنتدى في الأردن، باعتباره منصة إقليمية متميزة، بفضل كفاءة موارده البشرية، لافتا إلى أن جائزة صالح كامل، التي أطلقها المنتدى أخيرا، تُعد أكبر جائزة عالمية في مجال الاقتصاد الإسلامي، وتُمنح سنويًا لأربعة باحثين، ما يجعلها مؤشرًا على جودة البحث العلمي في هذا التخصص.
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